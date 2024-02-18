На компанию Apple могут наложить первый в истории антимонопольный штраф: что известно

Штраф в размере около 500 миллионов евро будет объявлен в марте.

Европейский союз планирует наложить первый в истории антимонопольный штраф на Apple и запретить правила App Store, которые, по мнению блока, препятствуют конкуренции. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, штраф в размере около 500 миллионов евро будет объявлен в следующем месяце. Компания Apple могла быть оштрафована на сумму до 10% ее годового объема мировых продаж.

Основанием для расследования стала жалоба шведской компании Spotify Technology SA в 2019 году, которая утверждала, что вынуждена была повысить цену ежемесячной подписки, чтобы покрыть расходы, связанные с тем, что Apple ограничивает возможности работы App Store.

В феврале 2023 года Европейская комиссия в официальном обвинительном заключении указала на так называемые правила противодействия Apple, заявив, что эти условия были не нужны и означали, что клиенты столкнулись с более высокими ценами.

С начала 2022 года Apple начала позволять Spotify и другим музыкальным сервисам перенаправлять пользователей приложений на вебстраницы для оформления подписок, что позволило обойти сокращение доходов Apple на целых 30% и дало потребителям больше возможностей для выбора цен и подписок. Но Spotify отреагировал на усилия Apple, заявив, что ограничения все еще существуют, а изменения были "лишь для галочки".

В ответ на это антимонопольный орган ЕС принял ряд новых правил, направленных на предотвращение нарушений конкуренции со стороны технологических компаний. Закон о цифровых рынках вступит в силу в марте 2024 года, согласно которому, самым мощным компаниям будет запрещено отдавать предпочтение собственным услугам над услугами конкурентов.

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