В Украину идет дождь с мокрым снегом: прогноз синоптиков

Температурный режим на 19 февраля: ночью до 9 градусов мороза, днем до 3 градусов тепла.

Источник фото: ukrinform

В понедельник, 19 февраля, на территории Украины прогнозируется облачная погода с прояснениями. В течение дня ожидается небольшой мокрый снег и дождь в юго-восточной части страны, а днем - на крайнем западе. На остальных территориях осадков не предвидится. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Ветер будет дуть с северного направления, впоследствии меняя свой курс на юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 1 до 6 градусов мороза, но в северо-восточных областях ожидаются до 9 градусов мороза. В южной части страны температура будет составлять около 0 градусов. Днем тепло не ожидается, однако температура поднимется от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В западных областях столбики термометров поднимутся до 2-7 градусов тепла.

На Киевщине также предполагается облачная погода с прояснениями без осадков. Ветер изменит свое направление с северного на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем поднимется до 2-3 градусов тепла; в столице ночью ожидается 3-5 градусов мороза, а днем 0-2 градуса тепла.

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