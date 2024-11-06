Період з часу прийняття прокурором постанови про закриття кримінального провадження, де було повідомлено про підозру, до моменту її скасування прокурором вищого рівня не зараховується до строку досудового розслідування – Верховний Суд

Прокурори вищого рівня наділені повноваженнями скасувати постанову прокурора нижчого рівня про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру, у межах строків досудового розслідування, передбачених ст. 219 КПК – Верховний Суд.

Прокурори вищого рівня (Генеральний прокурор, керівник обласної прокуратури, керівник окружної прокуратури, їхні перші заступники та заступники) наділені повноваженнями скасувати постанову прокурора нижчого рівня про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру, у межах строків досудового розслідування, передбачених ст. 219 КПК. Період з моменту прийняття прокурором постанови про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру, до моменту скасування такої постанови прокурором вищого рівня не зараховується до строку досудового розслідування. На це вказала Об’єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду у постанові від 9 вересня 2024 року по справі №759/7254/22.

Обставини справи

14 січня 2022 року до ЄРДР були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК.

11 лютого 2022 року обвинуваченому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК.

1 березня 2022 року постановою прокурора міської прокуратури на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК було закрито кримінальне провадження щодо підозрюваного обвинуваченого.

27 травня 2022 року постановою заступника керівника міської прокуратури скасовано постанову про закриття кримінального провадження.

Позиції судів

Суди попередніх інстанцій зарахували до строку досудового розслідування строк з моменту прийняття постанови про закриття кримінального провадження, у якому особу було повідомлено про підозру, до її скасування прокурором вищого рівня та дійшли переконання, що у цьому кримінальному провадженні після повідомлення про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК.

Суд апеляційної інстанції зазначив, що вищестоящим прокурором постанова від 27.05.2022 винесена без дотримання вимог ч. 6 ст. 36 КПК і строк між винесенням постанови про закриття кримінального провадження до її скасування не є таким, що не включається до строків досудового розслідування.

Прокурор у касаційній скарзі до Верховного Суду стверджував, що суди попередніх інстанцій неправильно обрахували строк досудового розслідування, внаслідок чого дійшли помилкових висновків про наявність підстав для закриття кримінального провадження з посиланням на п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК.

Підстави розгляду провадження ОП ККС ВС: необхідність відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Третьої судової палати ККС від 3.04.2023 у справі № 367/1335/21 стосовно обчислення строку досудового розслідування після скасування прокурором вищого рівня постанови про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру.

Позиція ОП ККС ВС

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій та призначила новий розгляд у суді першої інстанції.

В обґрунтування позиції ОП ККС ВС зазначила, що відповідно до ч. 6 ст. 36 КПК прокурор вищого рівня наділений повноваженнями на скасування постанови прокурора нижчого рівня про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру. Обмежень щодо такої процесуальної можливості для прокурора вищого рівня КПК не містить.

Скасування постанови про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного відновлює перебіг строку досудового розслідування, оскільки в такому випадку кримінальне провадження продовжується з тієї стадії, на якій воно перебувало до прийняття постанови про закриття кримінального провадження.

Тобто, в період часу з моменту прийняття прокурором постанови про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру, до моменту скасування такої постанови прокурором вищого рівня досудове розслідування не здійснюється.

Відповідно цей період не зараховується до строку досудового розслідування.

Висновок про застосування ч. 6 ст. 36 та ст. 219 КПК щодо обрахування строку досудового розслідування після скасування прокурором вищого рівня постанови про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру:

(1) прокурори вищого рівня (Генеральний прокурор, керівник обласної прокуратури, керівник окружної прокуратури, їх перші заступники та заступники) наділені повноваженнями скасувати постанову прокурора нижчого рівня про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру, у межах строків досудового розслідування, передбачених ст. 219 КПК;

(2) період з моменту прийняття прокурором постанови про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру, до моменту скасування такої постанови прокурором вищого рівня не зараховується до строку досудового розслідування.

Автор: Наталя Мамченко

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