Від Ужгороду до Печерського райсуду Києва — оприлюднено список судів для нового відрядження раніше вже відряджених суддів

Судді, які були безстроково відряджені в суди з надмірним навантаженням, зможуть працювати далі.

Джерело фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила список 110 судів до яких можуть отримати нове відрядження судді, які у 2022-2023 роках були безстроково відряджені наказами колишнього голови Верховного Суду.

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», 26 лютого 2025 року ВККС оголосила про початок процедури припинення безстрокових відряджень сотень суддів, відряджених у суди того ж рівня та спеціалізації, переважно з судів, що опинилися в окупації або в зоні активних бойових дій.

До 10 березня судді, які у 2022-2023 роках отримали такі відрядження, можуть звернутися до ВККС із заявами про добровільне припинення безстрокового відрядження з одночасним зазначенням нового суду, в якому суддя планує здійснювати правосуддя далі.

У разі, якщо відповідні заяви відрядженими суддями надіслані до ВККС не будуть, то Комісія, згідно до нової редакції «Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення)», зможе самостійно завершувати відрядження суддів з одночасним їх новим відрядженням в інший суд.

В оприлюдненому ВККС списку судів, запропонованих суддям для нового відрядження, є 100 місцевих загальних судів, 5 місцевих адміністративних та 5 місцевих господарських судів.

В цілому, мова йде про 20 судів, розташованих у Дніпропетровській області та місті у Дніпро, 8 судах, які знаходяться у Харківській області та у місті Харків, 7 судах у Київській області, 7 судах в Сумській області, 5 судах в Одеській області та у місті Одеса, 4 судах у місті Київ, 4 судах у Чернігівській області, 4 судах у місті Львів, 2 судах у Донецькій області, 1 суді у Херсонській області тощо.

За даними ВККС, вказані суди входять до списку або найбільш завантажених судовими справами, або відносяться до судів, здійснення правосуддя в яких знаходиться під загрозою припинення.

Серед запропонованих судів є як столичні суди – Печерський, Солом’янський райсуди Києва, Господарський суд міста Києва, Київський окружний адміністративний суд, а також суди у великих обласних центрах, так і суди у невеличких райцентрах та суди, розташовані на прифронтових територіях.

Хоча рішеннями колишнього голови ВС у 2022-2023 роках до інших судів безстроково були відряджені 350 суддів, у ВККС вже повідомили, що перш за все увага Комісії буде направлена на суддів, які працюють в судах з невеликим навантаженням.

«Суддів, які відряджені в суди, де є надмірне навантаження, ніхто чіпати не буде, проте суддя самостійно, за власною ініціативою, може підняти питання про дострокове закінчення свого відрядження, а Комісія таку заяву розгляне і врахує», - повідомив у Facebook секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак.

Також секретар Першої палати додав, що після 10 березня Комісія у першу чергу розпочне розгляд питання безстроково відряджених суддів, які подадуть заяви за власною ініціативою.

«Зараз питання стоїть лише щодо тих суддів, які хочуть самостійно подати заяву. Після цього Комісія почне робити це за власною ініціативою і почне з суддів, які перебувають у відрядженні за відсутності підстав для цього, тобто які відряджені до судів із найменшим навантаженням», - додав Сергій Чумак.

Разом з тим, слід зазначити, що чимала кількість безстроково відряджених суддів поки що з певною недовірою спостерігають за діями ВККС.

Справа в тому, що раніше Рада суддів України закликала ВККС до зваженого підходу в питаннях «перевідрядження» суддів.

На думку РСУ, через кілька років, що пройшли з часу відрядження суддів у нові для них суди, більшість з них вчергове буде змушена змінювати місце роботи та проживання.

Крім того, наразі не зовсім зрозуміло, як ВККС буде визначати «кращих» суддів для тих чи інших судів, наприклад, у разі, якщо на відрядження до одного умовно «престижного» суду подадуть заяви одразу кілька десятків суддів.

Зі списком 110 запропонованих ВККС для «перевідрядження» судів можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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