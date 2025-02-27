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От Ужгорода до Печерского райсуда Киева — опубликован список судов для новых командировок ранее уже откомандированных судей

15:55, 27 февраля 2025
Судьи, бессрочно командированные в суды с чрезмерной нагрузкой, смогут работать и дальше.
От Ужгорода до Печерского райсуда Киева — опубликован список судов для новых командировок ранее уже откомандированных судей
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала список из 110 судов, в которые могут получить новую командировку судьи, которые в 2022-2023 годах уже были бессрочно откомандированы приказами бывшего председателя Верховного Суда.

Напомним, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 26 февраля 2025 года ВККС объявила о начале процедуры прекращения бессрочных командировок сотен судей, ранее откомандированных в суды того же уровня и специализации, преимущественно из судов, оказавшихся в оккупации или в зоне активных боевых действий.

До 10 марта судьи, отправленные в 2022-2023 годах такие командировки, смогут обратиться в ВККС с заявлениями о добровольном прекращении бессрочной командировки с одновременным указанием нового суда, в котором судья планирует осуществлять правосудие дальше.

В случае, если соответствующие заявления командированными судьями направлены в ВККС не будут, то Комиссия, согласно новой редакции «Порядка командирования судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода)», сможет самостоятельно завершать командировки судей одновременно с их новой командировкой в ​​другой суд.

В обнародованном ВККС списке судов, предложенных судьям для новой командировки, есть 100 местных общих судов, 5 местных административных и 5 местных хозяйственных судов.

По данным ВККС, эти суды входят в список либо наиболее загруженных судебными делами судов, либо же относятся к судам, осуществление правосудия в которых находится под угрозой прекращения.

Среди предложенных судов есть как столичные суды – Печерский, Соломенский райсуды Киева, Хозяйственный суд города Киева, Киевский окружной административный суд, а также суды в крупных областных центрах, так и суды в небольших райцентрах, и суды, расположенные на прифронтовых территориях.

В общей сложности речь идет о 20 судах, расположенных в Днепропетровской области и в городе Днепр, 8 судах, которые находятся в Харьковской области и в городе Харьков, 7 судах в Киевской области, 7 судах в Сумской области, 5 судах в Одесской области и в городе Одесса, 4 судах в городе Киев, 4 судах в Черниговской области, 4 судах в городе Львов и т. д.

Хотя решениями бывшего председателя ВС в 2022-2023 годах в другие суды бессрочно были отправлены 350 судей, в ВККС уже сообщили, что, прежде всего, внимание Комиссии будет направлено на судей, работающих в судах с небольшой нагрузкой.

«Судей, командированных в суды, где есть чрезмерная нагрузка, никто трогать не будет, однако судья самостоятельно, по собственной инициативе, может поднять вопрос о досрочном окончании своей командировки, а Комиссия такое заявление рассмотрит и учтет», - сообщил в Facebook секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак.

Также секретарь Первой палаты добавил, что после 10 марта Комиссия в первую очередь приступит к рассмотрению вопроса бессрочно командированных судей, которые подадут заявления по собственной инициативе.

«Сейчас вопрос стоит только о судьях, которые хотят самостоятельно подать заявление. После этого Комиссия начнет делать это по собственной инициативе и начнет с судей, находящихся в командировке при отсутствии оснований для этого, то есть командированных в суды с наименьшей нагрузкой», - добавил Сергей Чумак.

Вместе с тем, следует отметить, что большое количество бессрочно командированных судей пока что с определенным недоверием наблюдают за действиями ВККС.

Дело в том, что ранее Совет судей Украины призвал ВККС к взвешенному подходу в вопросах «перекомандировки» судей.

По мнению Совета судей, через несколько лет, прошедших со времени командирования судей в новые для них суды, большинство из них в очередной раз будут вынуждены менять место своей работы и проживания.

Кроме того, пока что не совсем понятно, как ВККС будет определять «лучших» судей для тех или иных судов, например, в случае, если для командировки в один условно «престижный» суд подадут заявления сразу несколько десятков судей.

Со списком 110 предложенных ВККС для «перекомандировки» судов можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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От Ужгорода до Печерского райсуда Киева — опубликован список судов для новых командировок ранее уже откомандированных судей

Судьи, бессрочно командированные в суды с чрезмерной нагрузкой, смогут работать и дальше.

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