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РНБО доручила Кабміну розглянути питання збільшення виплат військовослужбовцям і поліцейським при підготовці наступного бюджету

10:47, 30 червня 2025
РНБО внесла свої пропозиції щодо підготовки бюджетної декларації на 2026-2028 роки.
РНБО доручила Кабміну розглянути питання збільшення виплат військовослужбовцям і поліцейським при підготовці наступного бюджету
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Кабмін 27 червня схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Вона є основою для складання законопроекту про державний бюджет на 2026 рік. Документ містить зокрема розмір мінімальної зарплати, прожитковий мінімум тощо. Наразі його ще не опублікували.

Втім, як зазначає Мінфін, у бюджетній декларації на 2026-2028 роки передбачено два сценарії розвитку подій в Україні, починаючи з 2026 року.

Один сценарій передбачає можливе покращення безпекової ситуації з 2026 року, заснований на показниках макропрогнозу економічного і соціального розвитку на наступні 3 роки. Мінфін уточнює, що це прогноз Мінекономіки.

Водночас документ містить припущення і щодо іншого сценарію – продовження війни. Згідно другого сценарію, наступного року видатки на сектор безпеки і оборони будуть становити не менше, аніж в 2025 році (з урахуванням змін до держбюджету). Нагадаємо, що в 2025 році оборонні видатки були визначені на рівні 2,2 трильйони грн, і наразі Кабмін пропонує внести зміни і додати ще 412 млрд грн на дані цілі.

Як вказали у Мінфіні, вибір сценарію за основу буде зроблено під час формування держбюджету на 2026 рік. Такий підхід дозволить уряду бути готовим до будь-яких потенційних змін безпекової ситуації, водночас виконуючи зобов’язання перед міжнародними партнерами.

Бюджетну декларацію складено після тривалих консультацій у співпраці з МВФ. 

Наступним кроком буде подання урядом Бюджетної декларації 2026-2028 на розгляд до Верховної Ради.

У Мінфіні додали, що видатки на безпеку і оборону і надалі будуть залишатися основним пріоритетом держбюджету, незалежно від можливого розвитку подій у 2026 році і надалі. 

Слід зауважити, що 27 червня на сайті Офісу Президента також з’явився Указ Володимира Зеленського, яким він увів в дію рішення РНБО «Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України».

Відповідно до рішення РНБО Кабміну доручено зокрема:

  • передбачити під час підготовки законопроектів про державний бюджет на 2026, 2027, 2028 роки можливість корегування обсягу видатків на національну безпеку і оборону з урахуванням воєнно-політичної обстановки;
  • опрацювати питання щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських відповідно до соціально-економічних умов та воєнно-політичної обстановки шляхом удосконалення системи соціальних виплат особовому складу сектору безпеки і оборони України;
  • забезпечити у 2026–2028 роках залучення додаткових джерел військово-технічної допомоги Україні;
  • забезпечити у 2026–2028 роках надання державної фінансової підтримки підприємствам ОПК;
  • ужити у 2026–2028 роках заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони за певними пріоритетними напрямами, зокрема, зміцнення органів правопорядку та інтегрованого управління кордонами і забезпечення підготовки населення до національного спротиву.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін схвалив для внесення до Верховної Ради проект змін до закону про державний бюджет на 2025 рік. Крім змін у сумах фінансування різних органів, він стосується ЄСВ для військовослужбовців і поліцейських, прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорів, розширення повноважень Кабміну «перекидати» кошти на сектор безпеки та оборони.

Так, закон про Державний бюджет на 2025 рік пропонується доповнити новою статтею 53, якою дозволити Кабміну, як виняток, за результатами місячного звіту про виконання загального фонду держбюджету, приймати рішення про здійснення у 2025 році скорочення видатків загального фонду державного бюджету і надання кредитів із загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами головних розпорядників коштів держбюджету та збільшення видатків загального фонду держбюджету головних розпорядників коштів з сектору безпеки і оборони – з відкриттям у разі потреби нових бюджетних програм.

Автор: Наталя Мамченко

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РНБО доручила Кабміну розглянути питання збільшення виплат військовослужбовцям і поліцейським при підготовці наступного бюджету

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