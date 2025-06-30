Тетяну Кравченко обрали головою Звенигородського районного суду

У Звенигородському райсуді Черкащини обрали нового голову суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Згідно з рішенням зборів суддів Звенигородського районного суду Черкаської області, головою суду призначено Кравченко Тетяну Миколаївну. Відповідне рішення набирає чинності з 30 червня 2025 року.

Кравченко очолюватиме суд протягом трьох років, але не довше, ніж триватиме строк її суддівських повноважень, відповідно до вимог чинного законодавства.

Нагадаємо, що Державна судова адміністрація будує нові суди – відомо, які суди отримають нові приміщення.

Окрім того, партнери України пропонують посилити вимоги до перевірки декларацій доброчесності суддів, що впливатиме на суддівську кар’єру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.