Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Тетяну Кравченко обрали головою Звенигородського районного суду

12:25, 30 червня 2025
У Звенигородському райсуді Черкащини обрали нового голову суду.
Тетяну Кравченко обрали головою Звенигородського районного суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Згідно з рішенням зборів суддів Звенигородського районного суду Черкаської області, головою суду призначено Кравченко Тетяну Миколаївну. Відповідне рішення набирає чинності з 30 червня 2025 року.

Кравченко очолюватиме суд протягом трьох років, але не довше, ніж триватиме строк її суддівських повноважень, відповідно до вимог чинного законодавства.

Нагадаємо, що Державна судова адміністрація будує нові суди – відомо, які суди отримають нові приміщення.

Окрім того, партнери України пропонують посилити вимоги до перевірки декларацій доброчесності суддів, що впливатиме на суддівську кар’єру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

суд Черкаси

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо заміни військовослужбовцю, який не з’явився вчасно на службу, покарання у виді позбавлення волі на службове обмеження

Прокурор стверджував, що апеляційний суд не навів мотивів, із яких він дійшов висновку про можливість виправлення засудженого за ч. 5 ст. 407 КК військовослужбовця без відбування покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні.

Верховний Суд висловився щодо кваліфікації за ознакою повторності привласнення та розтрати чужого майна

Сторона захисту вважала, що суд неправильно кваліфікував дії за ч. 3 ст. 191 КК за ознакою «повторність», оскільки всі епізоди були об’єднані єдиним умислом на привласнення коштів одного потерпілого та єдиним способом, а тому становлять продовжуваний злочин.

РНБО доручила Кабміну розглянути питання збільшення виплат військовослужбовцям і поліцейським при підготовці наступного бюджету

РНБО внесла свої пропозиції щодо підготовки бюджетної декларації на 2026-2028 роки.

Григорій Мамка: «Допуск іноземців до обрання Генерального прокурора буде можливий лише у разі зміни Конституції»

Якщо ми прагнемо створити прокуратуру європейського зразка, то до рівня незалежності прокурора необхідно ставитися не інакше, як до рівня незалежності судді – заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Григорій Мамка.

У парламенті зареєстрували законопроект про зміни до Виборчого кодексу щодо організації місцевих виборів

Пропонується підняття порогу партизації для малих громад під час організації виборів депутатів сільської, селищної, міської ради шляхом виведення цих територіальних громад з кількістю виборців до 50 тисяч з-під системи пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих організацій політичних партій.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Ланкевич
    Андрій Ланкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Андрій Гулик
    Андрій Гулик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Галина Морська
    Галина Морська
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Марина Лозинська
    Марина Лозинська
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Ольга Кравчук
    Ольга Кравчук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду