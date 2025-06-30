Татьяну Кравченко избрали председателем Звенигородского районного суда

В Звенигородском райсуде Черкасщины избрали нового председателя суда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Согласно решению собрания судей Звенигородского районного суда Черкасской области, председателем суда назначена Кравченко Татьяна Николаевна. Соответствующее решение вступает в силу с 30 июня 2025 года.

Кравченко будет возглавлять суд в течение трех лет, но не дольше срока ее полномочий в качестве судьи, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, что Государственная судебная администрация строит новые суды — известно, какие из них получат новые помещения.

Кроме того, партнеры Украины предлагают усилить требования к проверке деклараций добропорядочности судей, что повлияет на карьеру в судебной системе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.