СНБО поручил Кабмину рассмотреть вопрос увеличения выплат военнослужащим и полицейским при подготовке следующего бюджета

СНБО внес свои предложения по подготовке Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

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Кабмин 27 июня утвердил Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Она является основой для составления законопроекта о государственном бюджете на 2026 год. Документ содержит, в частности, размер минимальной заработной платы, прожиточный минимум и т.д. В настоящее время он еще не опубликован.

Однако, как отмечает Минфин, в бюджетной декларации на 2026-2028 годы предусмотрено два сценария развития событий в Украине, начиная с 2026 года.

Один сценарий предполагает возможное улучшение ситуации с безопасностью с 2026 года, основанный на показателях макропрогноза экономического и социального развития на следующие 3 года. Минфин уточняет, что это прогноз Минэкономики.

В то же время документ содержит предположения и относительно другого сценария – продолжения войны. Согласно второму сценарию, в следующем году расходы на сектор безопасности и обороны будут составлять не меньше, чем в 2025 году (с учетом изменений в госбюджет). Напомним, что в 2025 году оборонные расходы были определены на уровне 2,2 триллиона гривен, и сейчас Кабмин предлагает внести изменения и добавить еще 412 миллиардов гривен на эти цели.

Как указали в Минфине, выбор сценария за основу будет сделан при формировании госбюджета на 2026 год. Такой подход позволит правительству быть готовым к любым потенциальным изменениям ситуации с безопасностью, одновременно выполняя обязательства перед международными партнерами.

Бюджетная декларация составлена после длительных консультаций в сотрудничестве с МВФ.

Следующим шагом будет подача правительством Бюджетной декларации 2026-2028 на рассмотрение в Верховную Раду.

В Минфине добавили, что расходы на безопасность и оборону и в дальнейшем будут оставаться основным приоритетом госбюджета, независимо от возможного развития событий в 2026 году и далее.

Следует отметить, что 27 июня на сайте Офиса Президента также появился Указ Владимира Зеленского, которым он ввел в действие решение СНБО «О предложениях к Бюджетной декларации на 2026–2028 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины».

В соответствии с решением СНБО Кабмину поручено, в частности:

предусмотреть при подготовке законопроектов о государственном бюджете на 2026, 2027, 2028 годы возможность корректировки объема расходов на национальную безопасность и оборону с учетом военно-политической обстановки;

проработать вопрос увеличения денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских в соответствии с социально-экономическими условиями и военно-политической обстановкой путем совершенствования системы социальных выплат личному составу сектора безопасности и обороны Украины;

обеспечить в 2026–2028 годах привлечение дополнительных источников военно-технической помощи Украине;

обеспечить в 2026–2028 годах предоставление государственной финансовой поддержки предприятиям ОПК;

принять в 2026–2028 годах меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны по определенным приоритетным направлениям, в частности, укрепление органов правопорядка и интегрированного управления границами и обеспечение подготовки населения к национальному сопротивлению.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин одобрил для внесения в Верховную Раду проект изменений в закон о государственном бюджете на 2025 год. Помимо изменений в суммах финансирования различных органов, он касается ЕСВ для военнослужащих и полицейских, прожиточного минимума для расчета окладов прокуроров, расширения полномочий Кабмина «перебрасывать» средства на сектор безопасности и обороны.

Так, закон о Государственном бюджете на 2025 год предлагается дополнить новой статьей 53, которой разрешить Кабмину, в качестве исключения, по результатам месячного отчета об исполнении общего фонда госбюджета, принимать решения об осуществлении в 2025 году сокращения расходов общего фонда государственного бюджета и предоставлении кредитов из общего фонда государственного бюджета по бюджетным программам главных распорядителей средств госбюджета и увеличения расходов общего фонда госбюджета главных распорядителей средств из сектора безопасности и обороны – с открытием в случае необходимости новых бюджетных программ.

Автор: Наталя Мамченко

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