Скільки буде коштувати нова ЄСІКС — у ДСА повідомили про вартість проекту, розрахованого до 2029 року

Найдорожчими будуть підсистеми «Управління», «Документообіг суду», «ВКЗ» та «Суддівське досьє», а всього на розробку ЄСІКС необхідно майже 1 млрд гривень.

У Державній судовій адміністрації розповіли про вартість нової Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС) та окремих її підсистем.

Як повідомив 3 жовтня 2025 року під час засідання Ради суддів України в. о. голови ДСА Максим Пампура, вартість ЄСІКС та 12 її підсистем, які планується побудувати до 2029 року, є наступною:

створення підсистеми «Управління персоналом і фінансово-господарською діяльністю органів судової влади» – 101 млн. 398 тис. грн.

створення підсистеми «Суддівське досьє» – 95 млн. 964 тис. 750 грн.

Єдиний державний реєстр судових рішень – 42 млн. 457 тис. 500 грн.

Єдиний державний реєстр виконавчих документів – 47 млн. 013 тис. 750 грн.

побудова підсистеми «Веб портал» – 24 млн. 104 тис. 250 грн.

сервіс «Аналіз та звітність» – 36 млн. 389 тис. 250 грн.

сервіс «Конструктор відкритих даних» – 35 млн. 748 тис. грн.

розробка підсистеми документообігу судів – 444 млн. 312 тис. 050 грн.

побудова сервісу електронної взаємодії – 28 млн. 896 тис. 750 грн.

побудова підсистеми «Управління навчанням» – 20 млн. 442 тис. 375 грн.

підсистема «Відеоконференцзв’язок» – 93 млн. 180 тис. 375 грн.

створення сервісу «Сервіс-деск/ITSM» – 19 млн. 244 тис. 250 грн.

Всього для створення нової ЄСІКС необхідно 989 млн. 151 тис. 300 грн., тобто майже 1 млрд. гривень.

Нагадаємо, що створити нову ЄСІКС передбачалося до кінця 2027 року, однак після закриття проекту USAID, що фінансував відповідній проект, строки побудови ЄСІКС довелося коригувати.

Автор: В’ячеслав Хрипун

