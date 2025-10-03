Практика судов
Сколько будет стоить новая ЕСИКС — в ГСА сообщили о стоимости проекта, рассчитанного до 2029 года

11:35, 3 октября 2025
Самыми дорогими будут подсистемы «Управление», «Документооборот суда», «ВКЗ» и «Судейское досье», а всего на разработку ЕСИКС необходимо почти 1 млрд гривен.
Сколько будет стоить новая ЕСИКС — в ГСА сообщили о стоимости проекта, рассчитанного до 2029 года
источник фото: Судебная власть
В Государственной судебной администрации рассказали о стоимости новой «Единой судебной информационно-коммуникационной системы» (ЕСИКС) и отдельных ее подсистем.

Как сообщил 3 октября 2025 года во время заседания Совета судей Украины и. о. председателя ГСА Максим Пампура, стоимость ЕСИКС и 12 ее подсистем, которые планируется построить к 2029 году, следующая:

создание подсистемы «Управление персоналом и финансово-хозяйственной деятельностью органов судебной власти» – 101 млн. 398 тыс. грн.

создание подсистемы «Судейское досье» – 95 млн. 964 тыс. 750 грн.

Единый государственный реестр судебных решений – 42 млн. 457 тыс. 500 грн.

Единый государственный реестр исполнительных документов – 47 млн. 013 тыс. 750 грн.

построение подсистемы «Веб портал» – 24 млн. 104 тыс. 250 грн.

сервис «Анализ и отчетность» – 36 млн. 389 тыс. 250 грн.

сервис «Конструктор открытых данных» – 35 млн. 748 тыс. грн.

разработка подсистемы документооборота судов – 444 млн. 312 тыс. 050 грн.

построение сервиса электронного взаимодействия – 28 млн. 896 тыс. 750 грн.

построение подсистемы «Управление обучением» – 20 млн. 442 тыс. 375 грн.

подсистема «Видеоконференцсвязь» – 93 млн. 180 тыс. 375 грн.

создание сервиса «Сервис-Деск/ITSM» – 19 млн. 244 тыс. 250 грн.

Всего для создания новой ЕСИКС необходимо 989 млн. 151 тыс. 300 грн., то есть почти 1 млрд. гривен

Напомним, что создать новую ЕСИКС предполагалось до конца 2027 года, однако после закрытия проекта USAID, финансировавшего соответствующий проект, сроки создания ЕСИКС пришлось корректировать.

Автор: Вячеслав Хрипун

