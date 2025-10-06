Практика судів
Зарплата працівників апаратів судів та помічників суддів у 2025 році – ДСА повідомила про розміри зарплат

07:50, 6 жовтня 2025
У секретарів судового засідання зарплата «чистими» – від 13 863 до 25 492 грн в залежності від суду, а у помічників суддів – від 20 863 до 34 507 грн.
Джерело фото - Закарпатський апеляційний суд
У Державній судовій адміністрації повідомили, яка заробітна плата повинна бути у працівників апаратів місцевих та апеляційних судів щонайменше до кінця 2025 року.

Як розповів 3 жовтня в. о. голови ДСА Максим Пампура, з урахуванням вже визначених додаткових коефіцієнтів, а також сплачених податків, мінімальна та максимальна заробітна плата у працівників апаратів судів та у помічників суддів у 2025 році має бути наступною:

Місцеві загальні суди (коефіцієнт 1,19)

Мінімальна зарплата

головний спеціаліст (4, 13, 26 сім’ї) VII вищий фаховий рівень – 18 044 грн (розрахункова зарплата) та 13 863 грн (після утримання податків)

головний спеціаліст (5, 12, 17 сім’ї) VII рівень – 20 635 грн (розрахункова) та 15 889 грн (після утримання податків)

головний спеціаліст (8, 16, 21 сім’ї) VII рівень – 15 716 грн (розрахункова) та 12 102 грн (після утримання податків)

секретар судового засідання (17 сім’я) VII рівень – 20 635 грн (розрахункова) та 15 889 грн (після утримання податків)

секретар судового засідання (17 сім’я) VIII середній фаховий рівень – 18 004 грн (розрахункова) та 13 863 грн (після утримання податків)

помічник судді (коефіцієнт 1,25) – 27 095 грн (розрахункова) та 20 863 грн (після утримання податків)

Максимальна зарплата

головний спеціаліст (4, 13, 26 сім’ї) VII вищий фаховий рівень – 22 120 грн (розрахункова зарплата) та 17 032 грн (після утримання податків)

головний спеціаліст (5, 12, 17 сім’ї) VII рівень – 25 367 грн (розрахункова) та 19 533 грн (після утримання податків)

головний спеціаліст (8, 16, 21 сім’ї) VII рівень – 19 295 грн (розрахункова) та 14 857 грн (після утримання податків)

секретар судового засідання (17 сім’я) VII рівень – 25 367 грн (розрахункова) та 19 533 грн (після утримання податків)

секретар судового засідання (17 сім’я) VIII середній фаховий рівень – 22 120 грн та 17 032 (після утримання податків)

помічник судді (коефіцієнт 1,25) – 35 432 грн (розрахункова) та 27 283 (після утримання податків)

Місцеві спеціалізовані суди та апеляційні суди (коефіцієнт 1,3)

Мінімальна зарплата

головний спеціаліст (4, 13, 26 сім’ї) VII вищий фаховий рівень – 23 455 (розрахункова зарплата) та 18 061 грн (після утримання податків)

головний спеціаліст (5, 12, 17 сім’ї) VII рівень – 26 903 грн (розрахункова) та 20 716 грн (після утримання податків)

головний спеціаліст (8, 16, 21 сім’ї) VII рівень – 20 458 грн (розрахункова) та 15 752 (після утримання податків)

секретар судового засідання (17 сім’я) VII рівень – 26 903 грн (розрахункова) та 20 716 грн (після утримання податків)

секретар судового засідання (17 сім’я) VIII середній фаховий рівень – 23 455 грн (розрахункова) та 18 061 грн (після утримання податків)

помічник судді34 270 грн (розрахункова) та 26 388 грн (після утримання податків)

Максимальна зарплата

головний спеціаліст (4, 13, 26 сім’ї) VII вищий фаховий рівень – 28 850 грн (розрахункова зарплата) та 22 214 грн (після утримання податків)

головний спеціаліст (5, 12, 17 сім’ї) VII рівень – 33 106 грн (розрахункова) та 25 492 грн (після утримання податків)

головний спеціаліст (8, 16, 21 сім’ї) VII рівень – 25 148 грн (розрахункова) та 19 364 грн (після утримання податків)

секретар судового засідання (17 сім’я) VII рівень – 33 106 грн (розрахункова) та 25 492 (після утримання податків)

секретар судового засідання (17 сім’я) VIII середній фаховий рівень – 28 850 (розрахункова) та 22 214 (після утримання податків).

помічник судді44 814 грн (розрахункова) та 34 507 грн (після утримання податків).

Автор В’ячеслав Хрипун

