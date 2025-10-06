Зарплата працівників апаратів судів та помічників суддів у 2025 році – ДСА повідомила про розміри зарплат

У секретарів судового засідання зарплата «чистими» – від 13 863 до 25 492 грн в залежності від суду, а у помічників суддів – від 20 863 до 34 507 грн.

У Державній судовій адміністрації повідомили, яка заробітна плата повинна бути у працівників апаратів місцевих та апеляційних судів щонайменше до кінця 2025 року.

Як розповів 3 жовтня в. о. голови ДСА Максим Пампура, з урахуванням вже визначених додаткових коефіцієнтів, а також сплачених податків, мінімальна та максимальна заробітна плата у працівників апаратів судів та у помічників суддів у 2025 році має бути наступною:

Місцеві загальні суди (коефіцієнт 1,19)

Мінімальна зарплата

головний спеціаліст (4, 13, 26 сім’ї) VII вищий фаховий рівень – 18 044 грн (розрахункова зарплата) та 13 863 грн (після утримання податків)

головний спеціаліст (5, 12, 17 сім’ї) VII рівень – 20 635 грн (розрахункова) та 15 889 грн (після утримання податків)

головний спеціаліст (8, 16, 21 сім’ї) VII рівень – 15 716 грн (розрахункова) та 12 102 грн (після утримання податків)

секретар судового засідання (17 сім’я) VII рівень – 20 635 грн (розрахункова) та 15 889 грн (після утримання податків)

секретар судового засідання (17 сім’я) VIII середній фаховий рівень – 18 004 грн (розрахункова) та 13 863 грн (після утримання податків)

помічник судді (коефіцієнт 1,25) – 27 095 грн (розрахункова) та 20 863 грн (після утримання податків)

Максимальна зарплата

головний спеціаліст (4, 13, 26 сім’ї) VII вищий фаховий рівень – 22 120 грн (розрахункова зарплата) та 17 032 грн (після утримання податків)

головний спеціаліст (5, 12, 17 сім’ї) VII рівень – 25 367 грн (розрахункова) та 19 533 грн (після утримання податків)

головний спеціаліст (8, 16, 21 сім’ї) VII рівень – 19 295 грн (розрахункова) та 14 857 грн (після утримання податків)

секретар судового засідання (17 сім’я) VII рівень – 25 367 грн (розрахункова) та 19 533 грн (після утримання податків)

секретар судового засідання (17 сім’я) VIII середній фаховий рівень – 22 120 грн та 17 032 (після утримання податків)

помічник судді (коефіцієнт 1,25) – 35 432 грн (розрахункова) та 27 283 (після утримання податків)

Місцеві спеціалізовані суди та апеляційні суди (коефіцієнт 1,3)

Мінімальна зарплата

головний спеціаліст (4, 13, 26 сім’ї) VII вищий фаховий рівень – 23 455 (розрахункова зарплата) та 18 061 грн (після утримання податків)

головний спеціаліст (5, 12, 17 сім’ї) VII рівень – 26 903 грн (розрахункова) та 20 716 грн (після утримання податків)

головний спеціаліст (8, 16, 21 сім’ї) VII рівень – 20 458 грн (розрахункова) та 15 752 (після утримання податків)

секретар судового засідання (17 сім’я) VII рівень – 26 903 грн (розрахункова) та 20 716 грн (після утримання податків)

секретар судового засідання (17 сім’я) VIII середній фаховий рівень – 23 455 грн (розрахункова) та 18 061 грн (після утримання податків)

помічник судді – 34 270 грн (розрахункова) та 26 388 грн (після утримання податків)

Максимальна зарплата

головний спеціаліст (4, 13, 26 сім’ї) VII вищий фаховий рівень – 28 850 грн (розрахункова зарплата) та 22 214 грн (після утримання податків)

головний спеціаліст (5, 12, 17 сім’ї) VII рівень – 33 106 грн (розрахункова) та 25 492 грн (після утримання податків)

головний спеціаліст (8, 16, 21 сім’ї) VII рівень – 25 148 грн (розрахункова) та 19 364 грн (після утримання податків)

секретар судового засідання (17 сім’я) VII рівень – 33 106 грн (розрахункова) та 25 492 (після утримання податків)

секретар судового засідання (17 сім’я) VIII середній фаховий рівень – 28 850 (розрахункова) та 22 214 (після утримання податків).

помічник судді – 44 814 грн (розрахункова) та 34 507 грн (після утримання податків).

