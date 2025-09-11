Помічник судді місцевого загального суду тепер має отримувати 27 тисяч грн, апеляційного – 34,5 тисяч грн — ДСА озвучила оклади після постанови Кабміну

Секретар судового засідання у місцевому загальному суді після цих змін має отримувати 17-19,5 тисяч грн, а головний спеціаліст від 14,8 тисяч грн до 19,5 тисяч грн.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін опублікував постанови стосовно підвищення окладів державних службовців у судах та помічників у судах, Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Таке підвищення стало можливим внаслідок дозволу застосувати додаткові корегуючі коефіцієнти до посадових окладів.

Зокрема, за даними ДСА, зарплата помічника судді місцевого загального суду має зрости з 21,8 тисяч грн до 26,5 тисяч грн. В апеляційних судах, окружних адміністративних, місцевих господарських – з 26,5 тисяч грн до 34,5 тисяч грн.

Для держслужбовців місцевих загальних судів підвищення має скласти в середньому 2,5-3 тисячі грн. Для працівників апаратів судів апеляційних судів, окружних адмінсудів та місцевих господарських буде «плюс» 4-5 тисяч грн.

По Верховному Суду, ВАКС, ВСП та ВККС Державна судова адміністрація дані не наводить (оскільки не є головним розпорядником коштів), однак, за даними дашборду Мінфіну, за липень 2025 року середня зарплата патронатної служби склала:

У Верховному Суді – 95,8 тисяч грн

У ВККС – 75,3 тисячі грн

У Вищому антикорупційному суді – 80,3 тисячі грн

У Вищій раді правосуддя – 90,2 тисячі грн

Нагадаємо, ДСА було ініційовано проекти постанов Кабміну. Втім, довгий час вони не рухалися з місця, хоча відповідний закон 4282-ІХ було прийнято парламентом ще у березні. Очільнику ДСА Максиму Пампурі нещодавно навіть довелося пояснювати ВРП, чому ДСА «економить».

Врешті уряд прийняв 1 вересня постанову №1112, яка передбачає, що до 31 грудня 2025 року застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів:

до посадових окладів держслужбовців апаратів місцевих загальних судів, які провели класифікацію посад держслужби – у розмірі 1,19;

до посадових окладів апаратів апеляційних судів, окружних адміністративних судів, господарських судів, територіальних управлінь ДСА, територіальних підрозділів Служби судової охорони, які провели класифікацію посад – у розмірі 1,3.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і діє до 31 грудня 2025 року.

Тут слід зауважити, що ДСА пропонувала інші коефіцієнти: 1,2 – місцевих загальних судів; 1,6 – апеляційних судів, окружних адмінсудів, господарських судів, ТУ ДСА, ТУ Служби судової охорони, які провели класифікацію посади та 1,3 – ДСА України, центрального органу управління ССО. Але врешті уряд їх зменшив.

Іншою постановою від 10 вересня №1113 передбачено застосування додаткового коефіцієнту підвищення до посадових окладів працівників патронатних служб у системі правосуддя у такому розмірі:

працівників патронатних служб Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів (тобто, ВАКС), Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів – 1,45;

працівників патронатних служб апеляційних судів, окружних адміністративних, господарських судів – 1,3;

працівників патронатних служб місцевих загальних судів – 1,25.

Здійснення преміювання цих працівників патронатних служб на період воєнного стану відбуватиметься у розмірі, що не перевищує 30% їх посадового окладу з урахуванням додаткового коефіцієнта підвищення.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», ДСА пропонувала застосувати до посадових окладів працівників патронатних служб Верховного Суду, ВАКС, Вищої ради правосуддя, ВККС коефіцієнт – 1,55. Тобто, Кабмін дещо зменшив його у фінальній редакції.

Нижче наводимо дані ДСА щодо того, які наразі зарплати мають працівники судів та помічники в місцевих та апеляційних судах, і як має бути після застосування відповідного коефіцієнту підвищення окладу.

Автор: Наталя Мамченко

