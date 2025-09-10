Практика судів
Кабмін опублікував постанову про підвищення посадових окладів помічникам суддів, ВРП та ВККС

19:52, 10 вересня 2025
До окладів помічників у Верховному Суді, ВАКС, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісій суддів застосують підвищувальний коефіцієнт 1,45, для місцевих загальних судів коефіцієнт складе 1,25.
19:52, 10 вересня 2025
Кабмін опублікував постанову, яка стосується підвищення посадових окладів помічникам суддів, у тому числі суддів Верховного Суду та ВАКС, а також Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Відповідне рішення оформлене постановою від 10 вересня 2025 р. № 1113 «Деякі питання оплати праці працівників патронатних служб у системі правосуддя на період воєнного стану».

Отже, Кабмін постановив, що на період воєнного стану застосовується додатковий коефіцієнт підвищення до посадових окладів працівників патронатних служб у системі правосуддя, визначених додатком 6 до Умов оплати праці працівників патронатних служб у державних органах, затверджених постановою Кабміну №1112 «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу», у такому розмірі:

•  працівників патронатних служб Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України — 1,45;

•  працівників патронатних служб апеляційних судів, окружних адміністративних, господарських судів — 1,3;

•  працівників патронатних служб місцевих загальних судів — 1,25.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», ДСА пропонувала застосувати до посадових окладів працівників патронатних служб Верховного Суду, ВАКС, Вищої ради правосуддя, ВККС коефіцієнт – 1,55. Тобто, Кабмін дещо зменшив його у фінальній редакції.

Нагадаємо, що відповідно до даних дашборду Мінфіну за липень 2025 року середня зарплата патронатної служби склала:

•  У Верховному Суді – 95,8 тисяч грн

•  У ВККС – 75,3 тисячі грн

•  У Вищому антикорупційному суді – 80,3 тисячі грн

•  У Вищій раді правосуддя – 90,2 тисячі грн

При цьому, за даними ДСА, середній розмір зарплати помічників суддів становить в І півріччі 2025 року:

•  Місцеві загальні суди – 25,72 тисяч грн

•  Місцеві адміністративні суди – 28,46 тисяч грн

•  Місцеві господарські суди – 30,64 тисяч грн

•  Апеляційні загальні суди – 30,92 тисяч грн

•  Апеляційні господарські суди – 32 тисяч грн

•  Апеляційні адміністративні суди – 30,24 тисяч грн

•  Середній розмір зарплати загалом – 29,97 тисяч грн

Також уряд новою постановою визначив на період воєнного стану здійснювати преміювання вищезазначених працівників органів системи правосуддя у розмірі, що не перевищує 30% їх посадового окладу з урахуванням додаткового коефіцієнта підвищення.

Верховному Суду, ВАКС, ДСА доручено забезпечити виконання підвищення за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України на відповідний рік, передбачених Верховному Суду, вищим спеціалізованим судам, ДСА, за рахунок судового збору та надходжень від звернення застави у дохід держави, для інших органів системи правосуддя — виключно у межах фондів заробітної плати, передбачених у Державному бюджеті на 2025 рік та наступні роки.

Автор: Наталя Мамченко

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
