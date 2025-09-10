Практика судов
Кабмин опубликовал постановление о повышении должностных окладов помощникам судей, ВСП и ВККС

19:52, 10 сентября 2025
К окладам помощников в Верховном Суде, ВАКС, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей применят повышающий коэффициент 1,45, для местных общих судов коэффициент составит 1,25.
Кабмин опубликовал постановление о повышении должностных окладов помощникам судей, ВСП и ВККС
Кабмин опубликовал постановление, которое касается повышения должностных окладов помощникам судей, в том числе судей Верховного Суда и ВАКС, а также Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Соответствующее решение оформлено постановлением от 10 сентября 2025 г. №1113 «Некоторые вопросы оплаты труда работников патронатных служб в системе правосудия на период военного положения».

Итак, Кабмин постановил, что на период военного положения применяется дополнительный коэффициент повышения к должностным окладам работников патронатных служб в системе правосудия, определенных приложением 6 к Условиям оплаты труда работников патронатных служб в государственных органах, утвержденных постановлением Кабмина №1112 «Об условиях оплаты труда работников государственных органов, на которых не распространяется действие Закона Украины «О государственной службе», в таком размере:

•  работников патронатных служб Верховного Суда, высших специализированных судов, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины — 1,45;

•  работников патронатных служб апелляционных судов, окружных административных, хозяйственных судов — 1,3;

•  работников патронатных служб местных общих судов — 1,25.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ГСА предлагала применить к должностным окладам работников патронатных служб Верховного Суда, ВАКС, Высшего совета правосудия, ВККС коэффициент — 1,55. То есть, Кабмин несколько уменьшил его в финальной редакции.

Напомним, что согласно данным дашборда Минфина за июль 2025 года средняя зарплата патронатной службы составила:

•  В Верховном Суде – 95,8 тысяч грн

•  В ВККС – 75,3 тысячи грн

•  В Высшем антикоррупционном суде – 80,3 тысячи грн

•  В Высшем совете правосудия – 90,2 тысячи грн

При этом, по данным ГСА, средний размер зарплаты помощников судей составляет в I полугодии 2025 года:

•  Местные общие суды – 25,72 тысяч грн

•  Местные административные суды – 28,46 тысяч грн

•  Местные хозяйственные суды – 30,64 тысяч грн

•  Апелляционные общие суды – 30,92 тысяч грн

•  Апелляционные хозяйственные суды – 32 тысяч грн

•  Апелляционные административные суды – 30,24 тысяч грн

•  Средний размер зарплаты в целом – 29,97 тысяч грн

Также правительство новым постановлением определило на период военного положения осуществлять премирование вышеупомянутых работников органов системы правосудия в размере, не превышающем 30% их должностного оклада с учетом дополнительного коэффициента повышения.

Верховному Суду, ВАКС, ГСА поручено обеспечить выполнение повышения за счет средств специального фонда Государственного бюджета Украины на соответствующий год, предусмотренных Верховному Суду, высшим специализированным судам, ГСА, за счет судебного сбора и поступлений от обращения залога в доход государства, для других органов системы правосудия — исключительно в пределах фондов заработной платы, предусмотренных в Государственном бюджете на 2025 год и последующие годы.

Автор: Наталя Мамченко

