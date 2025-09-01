Кабмін ухвалив постанови про підвищувальні коефіцієнти для зарплат працівників апаратів судів та помічників суддів

Денис Маслов повідомив, що Кабмін нарешті ухвалив постанови про застосування підвищувальних коефіцієнтів до окладів працівників апаратів судів та помічників суддів.

Уряд прийняв розроблені Державною судовою адміністрацією проекти постанов стосовно застосування підвищувальних коефіцієнтів до окладів працівників апаратів судів та помічників суддів. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

Втім, відповідні постанови на сайті уряду поки не опубліковані. Маслов також не навів деталей.

Нагадаємо, Верховна Рада навесні 2025 року прийняла два закони стосовно оплати праці держслужбовців – законопроект 8222 (закон 4282-ІХ) та законопроект 9478 (закону 4322-ІХ), які дозволяють підвищити зарплати за рахунок встановлення певного коефіцієнту. Разом із тим, наразі досі не підписаний Президентом законопроект 9478, який сприяє уряду у вирішенні даного питання. Цей законопроект направили на підпис Президенту 17 квітня 2025 року. Водночас, встановити підвищувальні коефіцієнти дозволяє закон 4282-ІХ, який вже набув чинності.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», ДСА було підготовлено проект постанови Кабміну про встановлення розміру додаткового коефіцієнта підвищення посадових окладів державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів, інших органах та установах системи правосуддя, який розроблений з метою реалізації пункту 14-2 Прикінцевих положень закону про держслужбу, прийняття якої забезпечить конкурентоспроможність зарплат, а саме шляхом застосування до їх посадових окладів коефіцієнтів:

1,2 – місцевих загальних судів, які провели класифікацію посад держслужби

1,6 – апеляційних судів, окружних адмінсудів, господарських судів, ТУ ДСА, ТУ Служби судової охорони, які провели класифікацію посади

1,3 – ДСА України, центрального органу управління ССО, які провели класифікацію посад

Щодо працівників патронатної служби, тобто, помічників, ДСА було підготовлено проект постанови Кабміну «Про внесення змін у додаток 6 до Умов оплати праці працівників патронатних служб у державних органах», яким пропонується:

посадові оклади працівників патронатних служб Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів визначати відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом – 1,55

патронатних служб апеляційних судів, окружних адміністративних, господарських судів – 1,3

місцевих загальних судів з коефіцієнтом – 1,25.

Нагадаємо, раніше очільник ДСА Максим Пампура озвучив цифри зарплат у разі реалізації цих законів.

Так, за його словами, прогнозований розмір середньої зарплати на 2025 рік – за умови реалізації цих двох законів – становить:

Місцеві загальні суди

Начальник відділу – 26,3 тисяч грн (при розрахунковій сумі на 2025 рік – 24,59 тисяч грн)

Головний спеціаліст 21 тисяча грн (при розрахунковій 17,78 тисяч грн)

Секретар судового засідання – 20,62 тисяч грн (при розрахунковій 17,7 тисяч грн)

Місцеві спеціалізовані суди

Начальник відділу – 49,74 тисячі грн (при розрахунковій на 2025 рік – 29,88 тисяч грн)

Головний спеціаліст – 36 тисяч грн (при розрахунковій 21,66 тисяч грн)

Секретар судового засідання – 34,75 тисяч грн (при розрахунковій 20,12 тисяч грн)

Апеляційні суди

Начальник відділу – 49,74 тисяч грн (при розрахунковій на 2025 рік – 29,55 тисяч грн)

Головний спеціаліст – 36 тисяч грн (при розрахунковій 22,18 тисяч грн)

Секретар судового засідання – 34,75 тисяч грн (при розрахунковій 20,46 тисяч грн)

Наразі середній розмір зарплати працівників апаратів судів в І півріччі 2025 року становить:

Місцеві загальні суди – 19,38 тисяч грн

Місцеві адміністративні суди – 23,4 тисяч грн

Місцеві господарські суди – 24,75 тисяч грн

Апеляційні загальні суди – 24,97 тисяч грн

Апеляційні господарські суди – 26 тисяч грн

Апеляційні адміністративні суди – 24,88 тисяч грн

Середній розмір зарплати загалом – 23,9 тисяч грн

Середній розмір зарплати помічників суддів становить в І півріччі 2025 року:

Місцеві загальні суди – 25,72 тисяч грн

Місцеві адміністративні суди – 28,46 тисяч грн

Місцеві господарські суди – 30,64 тисяч грн

Апеляційні загальні суди – 30,92 тисяч грн

Апеляційні господарські суди – 32 тисяч грн

Апеляційні адміністративні суди – 30,24 тисяч грн

Середній розмір зарплати загалом – 29,97 тисяч грн

Автор: Наталя Мамченко

