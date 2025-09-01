Кабмін ухвалив постанови про підвищувальні коефіцієнти для зарплат працівників апаратів судів та помічників суддів

Уряд прийняв розроблені Державною судовою адміністрацією проекти постанов стосовно застосування підвищувальних коефіцієнтів до окладів працівників апаратів судів та помічників суддів. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.
Втім, відповідні постанови на сайті уряду поки не опубліковані. Маслов також не навів деталей.
Нагадаємо, Верховна Рада навесні 2025 року прийняла два закони стосовно оплати праці держслужбовців – законопроект 8222 (закон 4282-ІХ) та законопроект 9478 (закону 4322-ІХ), які дозволяють підвищити зарплати за рахунок встановлення певного коефіцієнту. Разом із тим, наразі досі не підписаний Президентом законопроект 9478, який сприяє уряду у вирішенні даного питання. Цей законопроект направили на підпис Президенту 17 квітня 2025 року. Водночас, встановити підвищувальні коефіцієнти дозволяє закон 4282-ІХ, який вже набув чинності.
Як повідомляла «Судово-юридична газета», ДСА було підготовлено проект постанови Кабміну про встановлення розміру додаткового коефіцієнта підвищення посадових окладів державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів, інших органах та установах системи правосуддя, який розроблений з метою реалізації пункту 14-2 Прикінцевих положень закону про держслужбу, прийняття якої забезпечить конкурентоспроможність зарплат, а саме шляхом застосування до їх посадових окладів коефіцієнтів:
Щодо працівників патронатної служби, тобто, помічників, ДСА було підготовлено проект постанови Кабміну «Про внесення змін у додаток 6 до Умов оплати праці працівників патронатних служб у державних органах», яким пропонується:
Нагадаємо, раніше очільник ДСА Максим Пампура озвучив цифри зарплат у разі реалізації цих законів.
Так, за його словами, прогнозований розмір середньої зарплати на 2025 рік – за умови реалізації цих двох законів – становить:
Місцеві загальні суди
Місцеві спеціалізовані суди
Апеляційні суди
Наразі середній розмір зарплати працівників апаратів судів в І півріччі 2025 року становить:
Середній розмір зарплати помічників суддів становить в І півріччі 2025 року:
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.