Помощник судьи местного общего суда теперь должен получать 27 тысяч грн, апелляционного – 34,5 тысяч грн — ГСА озвучила оклады после постановления Кабмина

Секретарь судебного заседания в местном общем суде после этих изменений должен получать 17-19,5 тысяч грн, а главный специалист от 14,8 тысяч грн до 19,5 тысяч грн.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин опубликовал постановления относительно повышения окладов государственных служащих в судах и помощников в судах, Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Такое повышение стало возможным вследствие разрешения применить дополнительные корректирующие коэффициенты к должностным окладам.

В частности, по данным ГСА, зарплата помощника судьи местного общего суда должна вырасти с 21,8 тысяч грн до 26,5 тысяч грн. В апелляционных судах, окружных административных, местных хозяйственных – с 26,5 тысяч грн до 34,5 тысяч грн.

Для госслужащих местных общих судов повышение должно составить в среднем 2,5-3 тысячи грн. Для работников аппаратов судов апелляционных судов, окружных админсудов и местных хозяйственных будет «плюс» 4-5 тысяч грн.

По Верховному Суду, ВАКС, ВСП и ВККС Государственная судебная администрация данные не приводит (поскольку не является главным распорядителем средств), однако, согласно данным дашборда Минфина, за июль 2025 года средняя зарплата патронатной службы составила:

В Верховном Суде – 95,8 тысяч грн

В ВККС – 75,3 тысячи грн

В Высшем антикоррупционном суде – 80,3 тысячи грн

В Высшем совете правосудия – 90,2 тысячи грн

Напомним, ГСА были инициированы проекты постановлений Кабмина. Впрочем, долгое время они не двигались с места, хотя соответствующий закон 4282-IX был принят парламентом еще в марте. Главе ГСА Максиму Пампуре недавно даже пришлось объяснять ВСП, почему ГСА «экономит».

Наконец правительство приняло 1 сентября постановление № 1112, которое предусматривает, что до 31 декабря 2025 года применяется дополнительный коэффициент повышения должностных окладов:

к должностным окладам госслужащих аппаратов местных общих судов, которые провели классификацию должностей госслужбы – в размере 1,19;

к должностным окладам аппаратов апелляционных судов, окружных административных судов, хозяйственных судов, территориальных управлений ГСА, территориальных подразделений Службы судебной охраны, которые провели классификацию должностей – в размере 1,3.

Это постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до 31 декабря 2025 года.

Здесь следует заметить, что ГСА предлагала другие коэффициенты: 1,2 – местных общих судов; 1,6 – апелляционных судов, окружных админсудов, хозяйственных судов, ТУ ГСА, ТУ Службы судебной охраны, которые провели классификацию должности, и 1,3 – ГСА Украины, центрального органа управления ССО. Но в итоге правительство их уменьшило.

Другим постановлением от 10 сентября № 1113 предусмотрено применение дополнительного коэффициента повышения к должностным окладам работников патронатных служб в системе правосудия в таком размере:

работников патронатных служб Верховного Суда, высших специализированных судов (то есть, ВАКС), Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей – 1,45;

работников патронатных служб апелляционных судов, окружных административных, хозяйственных судов – 1,3;

работников патронатных служб местных общих судов – 1,25.

Осуществление премирования этих работников патронатных служб на период военного положения будет происходить в размере, не превышающем 30% их должностного оклада с учетом дополнительного коэффициента повышения.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ГСА предлагала применить к должностным окладам работников патронатных служб Верховного Суда, ВАКС, Высшего совета правосудия, ВККС коэффициент – 1,55. То есть, Кабмин несколько уменьшил его в финальной редакции.

Ниже приводим данные ГСА о том, какие сейчас зарплаты у работников судов и помощников в местных и апелляционных судах, и как должно быть после применения соответствующего коэффициента повышения оклада.

Автор: Наталя Мамченко

