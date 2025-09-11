Помощник судьи местного общего суда теперь должен получать 27 тысяч грн, апелляционного – 34,5 тысяч грн — ГСА озвучила оклады после постановления Кабмина

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин опубликовал постановления относительно повышения окладов государственных служащих в судах и помощников в судах, Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Такое повышение стало возможным вследствие разрешения применить дополнительные корректирующие коэффициенты к должностным окладам.
В частности, по данным ГСА, зарплата помощника судьи местного общего суда должна вырасти с 21,8 тысяч грн до 26,5 тысяч грн. В апелляционных судах, окружных административных, местных хозяйственных – с 26,5 тысяч грн до 34,5 тысяч грн.
Для госслужащих местных общих судов повышение должно составить в среднем 2,5-3 тысячи грн. Для работников аппаратов судов апелляционных судов, окружных админсудов и местных хозяйственных будет «плюс» 4-5 тысяч грн.
По Верховному Суду, ВАКС, ВСП и ВККС Государственная судебная администрация данные не приводит (поскольку не является главным распорядителем средств), однако, согласно данным дашборда Минфина, за июль 2025 года средняя зарплата патронатной службы составила:
Напомним, ГСА были инициированы проекты постановлений Кабмина. Впрочем, долгое время они не двигались с места, хотя соответствующий закон 4282-IX был принят парламентом еще в марте. Главе ГСА Максиму Пампуре недавно даже пришлось объяснять ВСП, почему ГСА «экономит».
Наконец правительство приняло 1 сентября постановление № 1112, которое предусматривает, что до 31 декабря 2025 года применяется дополнительный коэффициент повышения должностных окладов:
Это постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до 31 декабря 2025 года.
Здесь следует заметить, что ГСА предлагала другие коэффициенты: 1,2 – местных общих судов; 1,6 – апелляционных судов, окружных админсудов, хозяйственных судов, ТУ ГСА, ТУ Службы судебной охраны, которые провели классификацию должности, и 1,3 – ГСА Украины, центрального органа управления ССО. Но в итоге правительство их уменьшило.
Другим постановлением от 10 сентября № 1113 предусмотрено применение дополнительного коэффициента повышения к должностным окладам работников патронатных служб в системе правосудия в таком размере:
Осуществление премирования этих работников патронатных служб на период военного положения будет происходить в размере, не превышающем 30% их должностного оклада с учетом дополнительного коэффициента повышения.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ГСА предлагала применить к должностным окладам работников патронатных служб Верховного Суда, ВАКС, Высшего совета правосудия, ВККС коэффициент – 1,55. То есть, Кабмин несколько уменьшил его в финальной редакции.
Ниже приводим данные ГСА о том, какие сейчас зарплаты у работников судов и помощников в местных и апелляционных судах, и как должно быть после применения соответствующего коэффициента повышения оклада.
Автор: Наталя Мамченко
