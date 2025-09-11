Практика судов
Помощник судьи местного общего суда теперь должен получать 27 тысяч грн, апелляционного – 34,5 тысяч грн — ГСА озвучила оклады после постановления Кабмина

13:56, 11 сентября 2025
Секретарь судебного заседания в местном общем суде после этих изменений должен получать 17-19,5 тысяч грн, а главный специалист от 14,8 тысяч грн до 19,5 тысяч грн.
Помощник судьи местного общего суда теперь должен получать 27 тысяч грн, апелляционного – 34,5 тысяч грн — ГСА озвучила оклады после постановления Кабмина
Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин опубликовал постановления относительно повышения окладов государственных служащих в судах и помощников в судах, Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Такое повышение стало возможным вследствие разрешения применить дополнительные корректирующие коэффициенты к должностным окладам.

В частности, по данным ГСА, зарплата помощника судьи местного общего суда должна вырасти с 21,8 тысяч грн до 26,5 тысяч грн. В апелляционных судах, окружных административных, местных хозяйственных – с 26,5 тысяч грн до 34,5 тысяч грн.

Для госслужащих местных общих судов повышение должно составить в среднем 2,5-3 тысячи грн. Для работников аппаратов судов апелляционных судов, окружных админсудов и местных хозяйственных будет «плюс» 4-5 тысяч грн.

По Верховному Суду, ВАКС, ВСП и ВККС Государственная судебная администрация данные не приводит (поскольку не является главным распорядителем средств), однако, согласно данным дашборда Минфина, за июль 2025 года средняя зарплата патронатной службы составила:

  • В Верховном Суде – 95,8 тысяч грн
  • В ВККС – 75,3 тысячи грн
  • В Высшем антикоррупционном суде – 80,3 тысячи грн
  • В Высшем совете правосудия – 90,2 тысячи грн

Напомним, ГСА были инициированы проекты постановлений Кабмина. Впрочем, долгое время они не двигались с места, хотя соответствующий закон 4282-IX был принят парламентом еще в марте. Главе ГСА Максиму Пампуре недавно даже пришлось объяснять ВСП, почему ГСА «экономит».

Наконец правительство приняло 1 сентября постановление № 1112, которое предусматривает, что до 31 декабря 2025 года применяется дополнительный коэффициент повышения должностных окладов:

  • к должностным окладам госслужащих аппаратов местных общих судов, которые провели классификацию должностей госслужбы – в размере 1,19;
  • к должностным окладам аппаратов апелляционных судов, окружных административных судов, хозяйственных судов, территориальных управлений ГСА, территориальных подразделений Службы судебной охраны, которые провели классификацию должностей – в размере 1,3.

Это постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до 31 декабря 2025 года.

Здесь следует заметить, что ГСА предлагала другие коэффициенты: 1,2 – местных общих судов; 1,6 – апелляционных судов, окружных админсудов, хозяйственных судов, ТУ ГСА, ТУ Службы судебной охраны, которые провели классификацию должности, и 1,3 – ГСА Украины, центрального органа управления ССО. Но в итоге правительство их уменьшило.

Другим постановлением от 10 сентября № 1113 предусмотрено применение дополнительного коэффициента повышения к должностным окладам работников патронатных служб в системе правосудия в таком размере:

  • работников патронатных служб Верховного Суда, высших специализированных судов (то есть, ВАКС), Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей – 1,45;
  • работников патронатных служб апелляционных судов, окружных административных, хозяйственных судов – 1,3;
  • работников патронатных служб местных общих судов – 1,25.

Осуществление премирования этих работников патронатных служб на период военного положения будет происходить в размере, не превышающем 30% их должностного оклада с учетом дополнительного коэффициента повышения.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ГСА предлагала применить к должностным окладам работников патронатных служб Верховного Суда, ВАКС, Высшего совета правосудия, ВККС коэффициент – 1,55. То есть, Кабмин несколько уменьшил его в финальной редакции.

Ниже приводим данные ГСА о том, какие сейчас зарплаты у работников судов и помощников в местных и апелляционных судах, и как должно быть после применения соответствующего коэффициента повышения оклада.

 

Автор: Наталя Мамченко

суд судья ГСА

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Помощник судьи местного общего суда теперь должен получать 27 тысяч грн, апелляционного – 34,5 тысяч грн — ГСА озвучила оклады после постановления Кабмина

Секретарь судебного заседания в местном общем суде после этих изменений должен получать 17-19,5 тысяч грн, а главный специалист от 14,8 тысяч грн до 19,5 тысяч грн.

В Верховном Суде напомнили, что ожидают от ВККС объявления нового конкурса в кассационные суды

В 2019-2025 годах Верховный Суд по разным причинам «потерял» уже 51 судью.

ЕСПЧ признал нарушение Конвенции в деле экс-судьи Родиона Киреева, которого в 2014 году огласили в розыск

В деле скандального экс-судьи Печерского райсуда Киева Родиона Киреева Европейский суд по правам человека признал нарушение статьи 6 Конвенции из-за отказа в доступе к высшим судам.

Может ли государство принудительно забрать у владельца только часть земельного участка, если после этого остальная часть земли не может использоваться по назначению — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что в случае принятия решения о принудительном отчуждении земельных участков по мотивам общественной необходимости, при наличии обоснованного требования владельца, который доказывает невозможность рационального использования остатка земельного участка по его целевому назначению, органы государственной власти обязаны обеспечить отчуждение всего земельного участка, а не только его части.

Верховный Суд указал, когда земельный участок может быть принудительно отчужден в государственную или коммунальную собственность

Верховный Суд высказался по поводу отсутствия у органа местного самоуправления обязанности доказывать общественную необходимость отчуждения земельного участка под размещение объектов, связанных с добычей полезных ископаемых общегосударственного значения.

