Зарплата работников аппаратов судов и помощников судей в 2025 году – ГСА сообщила о размерах зарплат

У секретарей судебного заседания зарплата «чистыми» – от 13 863 до 25 492 грн в зависимости от суда, а у помощников судей – от 20 863 до 34 507 грн.

Источник фото - Закарпатский апелляционный суд

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственной судебной администрации сообщили, какая заработная плата должна быть у работников аппаратов местных и апелляционных судов, по меньшей мере, до конца 2025 года.

Как рассказал 3 октября и. о. председателя ГСА Максим Пампура, с учетом уже установленных дополнительных коэффициентов, а также уплаченных налогов, минимальная и максимальная заработная плата у работников аппаратов судов и помощников судей в 2025 году должна быть следующей:

Местные общие суды (коэффициент 1,19)

Минимальная зарплата

главный специалист (4, 13, 26 семьи) VII высший профессиональный уровень – 18 044 грн (расчетная зарплата) и 13 863 грн (после удержания налогов)

главный специалист (5, 12, 17 семьи) VII уровень – 20 635 грн (расчетный) и 15 889 грн (после удержания налогов)

главный специалист (8, 16, 21 семьи) VII уровень – 15 716 грн (расчетная) и 12 102 грн (после удержания налогов)

секретарь судебного заседания (17 семья) VII уровень – 20 635 грн (расчетная) и 15 889 грн (после удержания налогов)

секретарь судебного заседания (17 семья) VIII средний профессиональный уровень – 18 004 грн (расчетная) и 13 863 грн (после удержания налогов)

помощник судьи (коэффициент 1,25) – 27 095 грн (расчетная) и 20 863 грн (после удержания налогов)

Максимальная зарплата

главный специалист (4, 13, 26 семьи) VII высший профессиональный уровень – 22 120 грн (расчетная зарплата) и 17 032 грн (после удержания налогов)

главный специалист (5, 12, 17 семьи) VII уровень – 25 367 грн (расчетная) и 19 533 грн (после удержания налогов)

главный специалист (8, 16, 21 семьи) VII уровень – 19 295 грн (расчетный) и 14 857 грн (после удержания налогов)

секретарь судебного заседания (17 семья) VII уровень – 25 367 грн (расчетная) и 19 533 грн (после удержания налогов)

секретарь судебного заседания (17 семья) VIII средний профессиональный уровень – 22 120 грн и 17 032 (после удержания налогов)

помощник судьи (коэффициент 1,25) – 35 432 грн (расчетная) и 27 283 (после удержания налогов)

Местные специализированные суды и апелляционные суды (коэффициент 1,3)

Минимальная зарплата

главный специалист (4, 13, 26 семьи) VII высший профессиональный уровень – 23 455 (расчетная зарплата) и 18 061 грн (после удержания налогов)

главный специалист (5, 12, 17 семьи) VII уровень – 26 903 грн (расчетная) и 20 716 грн (после удержания налогов)

главный специалист (8, 16, 21 семьи) VII уровень – 20 458 грн (расчетная) и 15 752 (после удержания налогов)

секретарь судебного заседания (17 семья) VII уровень – 26 903 грн (расчетная) и 20 716 грн (после удержания налогов)

секретарь судебного заседания (17 семья) VIII средний профессиональный уровень – 23 455 грн (расчетная) и 18 061 грн (после удержания налогов)

помощник судьи – 34 270 грн (расчетная) и 26 388 грн (после удержания налогов)

Максимальная зарплата

главный специалист (4, 13, 26 семьи) VII высший профессиональный уровень – 28 850 грн (расчетная зарплата) и 22 214 грн (после удержания налогов)

главный специалист (5, 12, 17 семьи) VII уровень – 33 106 грн (расчетная) и 25 492 грн (после удержания налогов)

главный специалист (8, 16, 21 семьи) VII уровень – 25 148 грн (расчетный) и 19 364 грн (после удержания налогов)

секретарь судебного заседания (17 семья) VII уровень – 33 106 грн (расчетная) и 25 492 (после удержания налогов)

секретарь судебного заседания (17 семья) VIII средний профессиональный уровень – 28 850 (расчетная) и 22 214 (после удержания налогов).

помощник судьи – 44 814 грн (расчетная) и 34 507 грн (после удержания налогов).

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.