Зарплата работников аппаратов судов и помощников судей в 2025 году – ГСА сообщила о размерах зарплат

В Государственной судебной администрации сообщили, какая заработная плата должна быть у работников аппаратов местных и апелляционных судов, по меньшей мере, до конца 2025 года.
Как рассказал 3 октября и. о. председателя ГСА Максим Пампура, с учетом уже установленных дополнительных коэффициентов, а также уплаченных налогов, минимальная и максимальная заработная плата у работников аппаратов судов и помощников судей в 2025 году должна быть следующей:
Местные общие суды (коэффициент 1,19)
Минимальная зарплата
главный специалист (4, 13, 26 семьи) VII высший профессиональный уровень – 18 044 грн (расчетная зарплата) и 13 863 грн (после удержания налогов)
главный специалист (5, 12, 17 семьи) VII уровень – 20 635 грн (расчетный) и 15 889 грн (после удержания налогов)
главный специалист (8, 16, 21 семьи) VII уровень – 15 716 грн (расчетная) и 12 102 грн (после удержания налогов)
секретарь судебного заседания (17 семья) VII уровень – 20 635 грн (расчетная) и 15 889 грн (после удержания налогов)
секретарь судебного заседания (17 семья) VIII средний профессиональный уровень – 18 004 грн (расчетная) и 13 863 грн (после удержания налогов)
помощник судьи (коэффициент 1,25) – 27 095 грн (расчетная) и 20 863 грн (после удержания налогов)
Максимальная зарплата
главный специалист (4, 13, 26 семьи) VII высший профессиональный уровень – 22 120 грн (расчетная зарплата) и 17 032 грн (после удержания налогов)
главный специалист (5, 12, 17 семьи) VII уровень – 25 367 грн (расчетная) и 19 533 грн (после удержания налогов)
главный специалист (8, 16, 21 семьи) VII уровень – 19 295 грн (расчетный) и 14 857 грн (после удержания налогов)
секретарь судебного заседания (17 семья) VII уровень – 25 367 грн (расчетная) и 19 533 грн (после удержания налогов)
секретарь судебного заседания (17 семья) VIII средний профессиональный уровень – 22 120 грн и 17 032 (после удержания налогов)
помощник судьи (коэффициент 1,25) – 35 432 грн (расчетная) и 27 283 (после удержания налогов)
Местные специализированные суды и апелляционные суды (коэффициент 1,3)
Минимальная зарплата
главный специалист (4, 13, 26 семьи) VII высший профессиональный уровень – 23 455 (расчетная зарплата) и 18 061 грн (после удержания налогов)
главный специалист (5, 12, 17 семьи) VII уровень – 26 903 грн (расчетная) и 20 716 грн (после удержания налогов)
главный специалист (8, 16, 21 семьи) VII уровень – 20 458 грн (расчетная) и 15 752 (после удержания налогов)
секретарь судебного заседания (17 семья) VII уровень – 26 903 грн (расчетная) и 20 716 грн (после удержания налогов)
секретарь судебного заседания (17 семья) VIII средний профессиональный уровень – 23 455 грн (расчетная) и 18 061 грн (после удержания налогов)
помощник судьи – 34 270 грн (расчетная) и 26 388 грн (после удержания налогов)
Максимальная зарплата
главный специалист (4, 13, 26 семьи) VII высший профессиональный уровень – 28 850 грн (расчетная зарплата) и 22 214 грн (после удержания налогов)
главный специалист (5, 12, 17 семьи) VII уровень – 33 106 грн (расчетная) и 25 492 грн (после удержания налогов)
главный специалист (8, 16, 21 семьи) VII уровень – 25 148 грн (расчетный) и 19 364 грн (после удержания налогов)
секретарь судебного заседания (17 семья) VII уровень – 33 106 грн (расчетная) и 25 492 (после удержания налогов)
секретарь судебного заседания (17 семья) VIII средний профессиональный уровень – 28 850 (расчетная) и 22 214 (после удержания налогов).
помощник судьи – 44 814 грн (расчетная) и 34 507 грн (после удержания налогов).
