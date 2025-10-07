Комісія з відбору голови Митної служби за участі «міжнародників» 8 жовтня розгляне графік проведення конкурсу

На попередньому засіданні конкурсна комісія обрала головою доктора Куніо Мікурія, який, як повідомили у Кабміні, є міжнародним «експертом з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства».

Наступне засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади голови Державної митної служби України відбудеться 8 жовтня. Під час засідання планується розглянути графік проведення конкурсного відбору, проект регламенту роботи Комісії і провести публічні слухання із зацікавленими сторонами.

Нагадаємо, що конкурс відбувається за вирішальної ролі членів комісії, які запропоновані міжнародними партнерами України. Президент Володимир Зеленський у жовтні 2024 року підписав закон 3977-IX про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби, а також про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя (законопроект 6490-д). Змін у процедурі обрання керівництва Митної служби вимагало МВФ для подальшого надання Україні фінансування.

На своєму першому засіданні у вересні конкурсна комісія обрала головою доктора Куніо Мікурія, який, як повідомили у Кабміні, є міжнародним «експертом з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства».

Секретарем Комісії став директор з розвитку бізнесу аудиторської фірми «Моор Стівенс» Олег Тимків.

Куніо Мікурія поінформував про необхідність створення групи помічників, забезпечення перекладу, підготовки документів і технічної підтримки і про обговорення з потенційними донорами щодо фінансування роботи такої групи помічників. Було зазначено, що до Секретаріату направлено лист з проханням надати сприяння у визначенні необхідного організаційного та технічного забезпечення, яке дозволить Комісії організувати та провести відкриту конкурсну процедуру відбору. Голова подякував Представництву ЄС за підтримку в організації перекладу під час цього засідання.

Також тоді Куніо Мікурія оголосив, що наступне засідання буде скликано після формування команди помічників та підготовки з їхньою допомогою необхідних документів для обговорення та затвердження.

Нагадаємо, що Кабмін 4 серпня призначив склад конкурсної комісії з відбору нового керівника Державної митної служби. Вирішальний голос в цій комісії мають «міжнародники».

Від України нового голову Митної служби будуть відбирати:

- Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);

- Дмитро Олійник — голова Ради Федерації роботодавців України;

- Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма «Моор Стівенс».

Від міжнародних партнерів:

- Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;

- Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ;

- Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

Також, як писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 8 вересня №1100 затвердив новий Порядок організації та проведення атестації посадових осіб митних органів.

Автор: Наталя Мамченко

