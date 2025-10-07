Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Комісія з відбору голови Митної служби за участі «міжнародників» 8 жовтня розгляне графік проведення конкурсу

11:10, 7 жовтня 2025
На попередньому засіданні конкурсна комісія обрала головою доктора Куніо Мікурія, який, як повідомили у Кабміні, є міжнародним «експертом з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства».
Комісія з відбору голови Митної служби за участі «міжнародників» 8 жовтня розгляне графік проведення конкурсу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Наступне засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади голови Державної митної служби України відбудеться 8 жовтня. Під час засідання планується розглянути графік проведення конкурсного відбору, проект регламенту роботи Комісії і провести публічні слухання із зацікавленими сторонами.

Нагадаємо, що конкурс відбувається за вирішальної ролі членів комісії, які запропоновані міжнародними партнерами України. Президент Володимир Зеленський у жовтні 2024 року підписав закон 3977-IX про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби, а також про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя (законопроект 6490-д). Змін у процедурі обрання керівництва Митної служби вимагало МВФ для подальшого надання Україні фінансування.

На своєму першому засіданні у вересні конкурсна комісія обрала головою доктора Куніо Мікурія, який, як повідомили у Кабміні, є міжнародним «експертом з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства».

Секретарем Комісії став директор з розвитку бізнесу аудиторської фірми «Моор Стівенс» Олег Тимків.

Куніо Мікурія поінформував про необхідність створення групи помічників, забезпечення перекладу, підготовки документів і технічної підтримки і про обговорення з потенційними донорами щодо фінансування роботи такої групи помічників. Було зазначено, що до Секретаріату направлено лист з проханням надати сприяння у визначенні необхідного організаційного та технічного забезпечення, яке дозволить Комісії організувати та провести відкриту конкурсну процедуру відбору. Голова подякував Представництву ЄС за підтримку в організації перекладу під час цього засідання.

Також тоді Куніо Мікурія оголосив, що наступне засідання буде скликано після формування команди помічників та підготовки з їхньою допомогою необхідних документів для обговорення та затвердження.

Нагадаємо, що Кабмін 4 серпня призначив склад конкурсної комісії з відбору нового керівника Державної митної служби. Вирішальний голос в цій комісії мають «міжнародники».

Від України нового голову Митної служби будуть відбирати:

- Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);

- Дмитро Олійник — голова Ради Федерації роботодавців України;

- Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма «Моор Стівенс».

Від міжнародних партнерів:

- Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;

- Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ;

- Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

Також, як писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 8 вересня №1100 затвердив новий Порядок організації та проведення атестації посадових осіб митних органів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

митниця конкурс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З бюджету НАБУ на 2025 рік знімуть 320 млн грн, з ВАКС, БЕБ та Офісу Генпрокурора – приблизно по 50 млн – проект змін до бюджету

З 324 млрд грн видатків, які планується віднайти на потреби нацбезпеки, один мільярд буде забезпечений за рахунок скорочення бюджетів НАБУ, Мінсоцполітики, Рахункової палати, Офісу Генпрокурора, ВАКС і БЕБ.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Сергія Должка, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і посилався в рішеннях на «зовнішнє управління»

Суддя Сергій Должко, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і висловлював у рішеннях думку, що є «зовнішні сили» у вигляді глобалістів, які діють не в інтересах українських громадян, звільнений з посади.

Верховна Рада схвалила законопроект про ведення кредитної історії громадян

Дані кредитних історій громадян будуть зберігати до 10 років – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Справедливий виняток або можливість для уникнення покарання — чи потрібен «імунітет» українським агентам, які «працюють» на окупованій території

Законопроект, який пропонує встановити «правила гри» для агентів українських спецслужб на окупованих територіях, досі не розглянутий парламентом.

Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва