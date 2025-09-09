Митників перевірять на доброчесність – уряд затвердив порядок

Атестаційна комісія аналізуватиме законність джерел походження майна учасника атестації та його близьких осіб, а також співвідношення рівня життя задекларованим доходам.

Кабмін постановою від 8 вересня №1100 затвердив новий Порядок організації та проведення атестації посадових осіб митних органів.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський у жовтні 2024 року підписав закон 3977-IX про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби, а також про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя (законопроект 6490-д). Змін у процедурі обрання керівництва Митної служби вимагало МВФ для подальшого надання Україні фінансування.

Отже, новий Порядок переатестації митників передбачає проведення одноразової атестації згідно з чинним законодавством.

Процес атестації складатиметься з трьох етапів:

тестування на знання Конституції, митного та антикорупційного законодавства;

тест на логіку та здатність працювати з інформацією;

співбесіда, під час якої комплексно оцінюється професійна компетентність та доброчесність.

З метою підтвердження належного рівня доброчесності та професійної компетентності учасника атестації головою Держмитслужби може прийматися рішення про встановлення одного або кількох додаткових етапів.

Весь процес атестації, включно з тестуванням та співбесідою, буде фіксуватися за допомогою безперервної відео- та аудіофіксації. Результати кожного етапу будуть оприлюднюватися на офіційному веб-сайті Держмитслужби.

Згідно з новим Порядком, відмова від проходження атестації або її неуспішне проходження є підставою для припинення державної служби, що гарантує оновлення кадрового складу та усунення недоброчесних працівників.

Журналісти та представники медіа можуть бути присутні на будь-якому етапі проведення атестації.

Рішення атестаційної комісії першої черги атестації вважається прийнятим, якщо на засіданні такої комісії за нього проголосували не менше 7 членів атестаційної комісії, у тому числі не менше 3-х її членів, визначених на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, та 3-х членів, визначених керівником Держмитслужби.

Атестаційна комісія може:

ставити питання, які спонукають учасника атестації повідомити про свій професійний досвід у конкретних ситуаціях, дотримання правил етикету та культури спілкування, що може свідчити про його особисті та професійні якості;

пропонувати учаснику атестації гіпотетичні робочі ситуації з метою проведення оцінки дій учасника атестації, його потенційної поведінки та розуміння етичних норм;

пропонувати учаснику атестації оцінити власні якості та принципи.

Атестаційна комісія аналізує наявну інформацію щодо законності джерел походження майна учасника атестації та його близьких осіб, а також співвідношення рівня життя задекларованим доходам. Джерелами для такого аналізу можуть бути декларація доброчесності, декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, висновки державних органів та інша офіційно доступна інформація.

Атестаційною комісією розглядаються особові справи, послужні списки, біографічні довідки, матеріали дисциплінарних проваджень, скарги, інформація про випадки недотримання правил етичної поведінки та доброчесності, надані службою управління персоналом.

У разі виникнення обґрунтованих сумнівів атестаційна комісія може ініціювати запити до Держмитслужби, її територіальних органів, НАБУ, ДБР, НАЗК та інших органів державної влади для отримання додаткової інформації, необхідної для оцінювання доброчесності.

Будь-який висновок органів державної влади, отриманий на запит атестаційної комісії щодо доброчесності учасника атестації, наявності чи відсутності порушень у його рішеннях, діях чи бездіяльності, повинен бути розглянутий і врахований атестаційною комісією, але не є визначальним для атестаційної комісії.

Під час співбесіди учаснику атестації надається можливість надати усні і письмові пояснення, заперечення, документи та доводи для підтвердження своєї доброчесності.

Також нагадаємо, що Кабмін 4 серпня призначив склад конкурсної комісії з відбору нового керівника Державної митної служби. Вирішальний голос в цій комісії мають «міжнародники».

Від України нового голову Митної служби будуть відбирати:

Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);

Дмитро Олійник — голова Ради Федерації роботодавців України;

Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма «Моор Стівенс».

Від міжнародних партнерів:

Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;

Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ;

Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

Нижче наводимо новий порядок атестації митників.

Автор: Наталя Мамченко

