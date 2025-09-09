Таможенников проверят на добропорядочность – правительство утвердило порядок

Аттестационная комиссия будет анализировать законность источников происхождения имущества участника аттестации и его близких лиц, а также соотношение уровня жизни задекларированным доходам.

Кабмин постановлением от 8 сентября №1100 утвердил новый Порядок организации и проведения аттестации должностных лиц таможенных органов.

Напомним, Президент Владимир Зеленский в октябре 2024 года подписал закон 3977-IX о решающем голосе международных экспертов в конкурсе на нового руководителя Таможенной службы, а также о проверке таможенников на добропорядочность и мониторинг их образа жизни (законопроект 6490-д). Изменений в процедуре избрания руководства Таможенной службы требовал МВФ для дальнейшего предоставления Украине финансирования.

Итак, новый Порядок переаттестации таможенников предусматривает проведение одноразовой аттестации согласно действующему законодательству.

Процесс аттестации будет состоять из трех этапов:

тестирование на знание Конституции, таможенного и антикоррупционного законодательства;

тест на логику и способность работать с информацией;

собеседование, во время которого комплексно оценивается профессиональная компетентность и добропорядочность.

С целью подтверждения надлежащего уровня добропорядочности и профессиональной компетентности участника аттестации председателем Гостаможслужбы может приниматься решение об установлении одного или нескольких дополнительных этапов.

Весь процесс аттестации, включая тестирование и собеседование, будет фиксироваться с помощью непрерывной видео- и аудиофиксации. Результаты каждого этапа будут обнародоваться на официальном сайте Гостаможслужбы.

Согласно новому Порядку, отказ от прохождения аттестации или ее неуспешное прохождение является основанием для прекращения государственной службы, что гарантирует обновление кадрового состава и устранение недобропорядочных работников.

Журналисты и представители медиа могут присутствовать на любом этапе проведения аттестации.

Решение аттестационной комиссии первой очереди аттестации считается принятым, если на заседании такой комиссии за него проголосовали не менее 7 членов аттестационной комиссии, в том числе не менее 3-х ее членов, определенных на основании предложений международных и иностранных организаций, и 3-х членов, определенных руководителем Гостаможслужбы.

Аттестационная комиссия может:

задавать вопросы, которые побуждают участника аттестации сообщить о своем профессиональном опыте в конкретных ситуациях, соблюдении правил этикета и культуры общения, что может свидетельствовать о его личных и профессиональных качествах;

предлагать участнику аттестации гипотетические рабочие ситуации с целью проведения оценки действий участника аттестации, его потенциального поведения и понимания этических норм;

предлагать участнику аттестации оценить собственные качества и принципы.

Аттестационная комиссия анализирует имеющуюся информацию относительно законности источников происхождения имущества участника аттестации и его близких лиц, а также соотношение уровня жизни задекларированным доходам. Источниками для такого анализа могут быть декларация добропорядочности, декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, выводы государственных органов и другая официально доступная информация.

Аттестационной комиссией рассматриваются личные дела, послужные списки, биографические справки, материалы дисциплинарных производств, жалобы, информация о случаях несоблюдения правил этического поведения и добропорядочности, предоставленные службой управления персоналом.

В случае возникновения обоснованных сомнений аттестационная комиссия может инициировать запросы в Гостаможслужбу, ее территориальные органы, НАБУ, ГБР, НАПК и другие органы государственной власти для получения дополнительной информации, необходимой для оценивания добропорядочности.

Любое заключение органов государственной власти, полученное на запрос аттестационной комиссии относительно добропорядочности участника аттестации, наличия или отсутствия нарушений в его решениях, действиях или бездействии, должно быть рассмотрено и учтено аттестационной комиссией, но не является определяющим для аттестационной комиссии.

Во время собеседования участнику аттестации предоставляется возможность предоставить устные и письменные объяснения, возражения, документы и доводы для подтверждения своей добропорядочности.

Также напомним, что Кабмин 4 августа назначил состав конкурсной комиссии по отбору нового руководителя Государственной таможенной службы. Решающий голос в этой комиссии имеют «международники».

От Украины нового главу Таможенной службы будут отбирать:

Андрей Ерашов — руководитель аналитического центра Союза украинских предпринимателей (СУП);

Дмитрий Олейник — глава Совета Федерации работодателей Украины;

Олег Тымкив — директор по развитию бизнеса, аудиторская фирма «Моор Стивенс».

От международных партнеров:

Арунас Адоменас — таможенный атташе Литвы при ЕС, эксперт по таможенной политике и международному сотрудничеству;

Дэвид Бернстайн — эксперт по вопросам управления и институциональных реформ;

Кунио Микурия — международный эксперт по таможенной политике, содействию торговле и организационному лидерству.

Ниже приводим новый порядок аттестации таможенников.

Автор: Наталя Мамченко

