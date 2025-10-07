Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Комиссия по отбору главы Таможенной службы при участии «международников» 8 октября рассмотрит график проведения конкурса

11:10, 7 октября 2025
На предыдущем заседании конкурсная комиссия избрала председателем доктора Кунио Микурия, который, как сообщили в Кабмине, является международным «экспертом по таможенной политике, содействию торговле и организационному лидерству».
Комиссия по отбору главы Таможенной службы при участии «международников» 8 октября рассмотрит график проведения конкурса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Следующее заседание комиссии по проведению конкурса на занятие должности главы Государственной таможенной службы Украины состоится 8 октября. Во время заседания планируется рассмотреть график проведения конкурсного отбора, проект регламента работы Комиссии и провести публичные слушания с заинтересованными сторонами.

Напомним, что конкурс проходит при решающей роли членов комиссии, которые предложены международными партнерами Украины.

Президент Владимир Зеленский в октябре 2024 года подписал закон 3977-IX о решающем голосе международных экспертов в конкурсе на нового руководителя Таможенной службы, а также о проверке таможенников на добропорядочность и мониторинг способа их жизни (законопроект 6490-д). Изменений в процедуре избрания руководства Таможенной службы требовал МВФ для дальнейшего предоставления Украине финансирования.

На своем первом заседании в сентябре конкурсная комиссия избрала председателем доктора Кунио Микурия, который, как сообщили в Кабмине, является международным «экспертом по таможенной политике, содействию торговле и организационному лидерству».

Секретарем Комиссии стал директор по развитию бизнеса аудиторской фирмы «Моор Стивенс» Олег Тымкив.

Кунио Микурия проинформировал о необходимости создания группы помощников, обеспечения перевода, подготовки документов и технической поддержки и об обсуждении с потенциальными донорами относительно финансирования работы такой группы помощников. Было отмечено, что в Секретариат направлено письмо с просьбой оказать содействие в определении необходимого организационного и технического обеспечения, которое позволит Комиссии организовать и провести открытую конкурсную процедуру отбора. Председатель поблагодарил Представительство ЕС за поддержку в организации перевода во время этого заседания.

Также тогда Кунио Микурия объявил, что следующее заседание будет созвано после формирования команды помощников и подготовки с их помощью необходимых документов для обсуждения и утверждения.

Напомним, что Кабмин 4 августа назначил состав конкурсной комиссии по отбору нового руководителя Государственной таможенной службы. Решающий голос в этой комиссии имеют «международники».

От Украины нового главу Таможенной службы будут отбирать:

Андрий Ерашов — руководитель аналитического центра Союза украинских предпринимателей (СУП);

Дмитрий Олейник — глава Совета Федерации работодателей Украины;

Олег Тымкив — директор по развитию бизнеса, аудиторская фирма «Моор Стивенс».

От международных партнеров:

Арунас Адоменас — таможенный атташе Литвы при ЕС, эксперт по таможенной политике и международному сотрудничеству;

Дэвид Бернстайн — эксперт по вопросам управления и институциональных реформ;

Кунио Микурия — международный эксперт по таможенной политике, содействию торговле и организационному лидерству.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 8 сентября №1100 утвердил новый Порядок организации и проведения аттестации должностных лиц таможенных органов.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

таможня конкурс

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
С бюджета НАБУ на 2025 год снимут 320 млн грн, с ВАКС, БЭБ и Офиса Генпрокурора – примерно по 50 млн – проект изменений в бюджет

Из 324 млрд грн расходов, которые планируется изыскать на нужды нацбезопасности, один миллиард будет обеспечен за счет сокращения бюджетов НАБУ, Минсоцполитики, Счетной палаты, Офиса Генпрокурора, ВАКС и БЭБ.

Высший совет правосудия уволил судью Сергея Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и ссылался в решениях на «внешнее управление»

Судья Сергей Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и высказывал в решениях мнение, что есть «внешние силы» в виде глобалистов, действующие не в интересах украинских граждан, уволен с должности.

Верховная Рада одобрила законопроект о ведении кредитной истории граждан

Данные кредитных историй граждан будут хранить до 10 лет – Верховная Рада приняла законопроект за основу.

Справедливое исключение или возможность избежать наказания – нужен ли «иммунитет» украинским агентам, которые «работают» на оккупированной территории

Законопроект, который предлагает установить «правила игры» для агентов украинских спецслужб на оккупированных территориях, до сих пор не рассмотрен парламентом.

Верховная Рада одобрила законопроект об усилении мер государственного надзора за бизнесом

В КАСУ установят процедуру сокращенного производства по делам по обращению органов государственного надзора и контроля в суд о принятии мер реагирования и обязательстве субъектов хозяйствования допустить должностных лиц органов государственного надзора.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя