Комиссия по отбору главы Таможенной службы при участии «международников» 8 октября рассмотрит график проведения конкурса

Следующее заседание комиссии по проведению конкурса на занятие должности главы Государственной таможенной службы Украины состоится 8 октября. Во время заседания планируется рассмотреть график проведения конкурсного отбора, проект регламента работы Комиссии и провести публичные слушания с заинтересованными сторонами.
Напомним, что конкурс проходит при решающей роли членов комиссии, которые предложены международными партнерами Украины.
Президент Владимир Зеленский в октябре 2024 года подписал закон 3977-IX о решающем голосе международных экспертов в конкурсе на нового руководителя Таможенной службы, а также о проверке таможенников на добропорядочность и мониторинг способа их жизни (законопроект 6490-д). Изменений в процедуре избрания руководства Таможенной службы требовал МВФ для дальнейшего предоставления Украине финансирования.
На своем первом заседании в сентябре конкурсная комиссия избрала председателем доктора Кунио Микурия, который, как сообщили в Кабмине, является международным «экспертом по таможенной политике, содействию торговле и организационному лидерству».
Секретарем Комиссии стал директор по развитию бизнеса аудиторской фирмы «Моор Стивенс» Олег Тымкив.
Кунио Микурия проинформировал о необходимости создания группы помощников, обеспечения перевода, подготовки документов и технической поддержки и об обсуждении с потенциальными донорами относительно финансирования работы такой группы помощников. Было отмечено, что в Секретариат направлено письмо с просьбой оказать содействие в определении необходимого организационного и технического обеспечения, которое позволит Комиссии организовать и провести открытую конкурсную процедуру отбора. Председатель поблагодарил Представительство ЕС за поддержку в организации перевода во время этого заседания.
Также тогда Кунио Микурия объявил, что следующее заседание будет созвано после формирования команды помощников и подготовки с их помощью необходимых документов для обсуждения и утверждения.
Напомним, что Кабмин 4 августа назначил состав конкурсной комиссии по отбору нового руководителя Государственной таможенной службы. Решающий голос в этой комиссии имеют «международники».
От Украины нового главу Таможенной службы будут отбирать:
Андрий Ерашов — руководитель аналитического центра Союза украинских предпринимателей (СУП);
Дмитрий Олейник — глава Совета Федерации работодателей Украины;
Олег Тымкив — директор по развитию бизнеса, аудиторская фирма «Моор Стивенс».
От международных партнеров:
Арунас Адоменас — таможенный атташе Литвы при ЕС, эксперт по таможенной политике и международному сотрудничеству;
Дэвид Бернстайн — эксперт по вопросам управления и институциональных реформ;
Кунио Микурия — международный эксперт по таможенной политике, содействию торговле и организационному лидерству.
Также, как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 8 сентября №1100 утвердил новый Порядок организации и проведения аттестации должностных лиц таможенных органов.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.