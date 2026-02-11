  1. Публікації
  2. / Законодавство

Дискримінацію щодо виплат військовим під час лікування усунуть — що пропонують у Раді

16:00, 11 лютого 2026
Законопроєкт передбачає скасування прив’язки виплат до ступеня тяжкості травм та встановлення єдиних фінансових гарантій для всіх захисників, які проходять реабілітацію після поранення.
Дискримінацію щодо виплат військовим під час лікування усунуть — що пропонують у Раді
Фото: Armiainfo
На сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт №15013 «Про внесення змін до пункту 9 статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо збереження додаткової грошової винагороди за військовослужбовцями, що перебувають у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва)».

Необхідність внесення змін пояснюється сучасними реаліями ведення бойових дій та потребою забезпечення соціальної справедливості для поранених захисників. Сучасні бойові загрози, зокрема застосування FPV-дронів та артилерії, призводять до великої кількості осколкових і травматичних поранень. Більшість таких ушкоджень за висновками Військово-лікарської комісії (ВЛК) класифікується як «легкі» або «середні», навіть якщо вони потребують складних операцій і тривалого періоду відновлення.

Нині чинне законодавство та підзаконні акти, зокрема Постанова Кабінету Міністрів від 28 лютого 2022 р. №168 та Наказ Міністерства оборони №260, передбачають виплату додаткової винагороди у розмірі 100 000 гривень лише у разі тяжкого поранення. Це створює ситуацію, коли військовослужбовці, які отримали «нетяжкі» поранення, фактично позбавлені фінансової підтримки під час відпустки для лікування, що є формою дискримінації за критерієм «ступеня тяжкості» травми.

Головна мета законопроєкту — зміцнити соціальний захист військовослужбовців та забезпечити принцип справедливості при призначенні грошової допомоги пораненим.

Законопроєкт передбачає:

  • скасування обмежувального критерію «тяжкості» поранення як обов’язкової умови для виплати додаткової винагороди;
  • забезпечення гарантованої фінансової підтримки для всіх категорій поранених військових, незалежно від формальної класифікації травми ВЛК;
  • усунення порушень принципу соціальної справедливості та рівності прав військовослужбовців, які потребували хірургічного втручання і тривалої реабілітації, але не підпадали під критерій «тяжких».

З огляду на це пропонується доповнити Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» новим пунктом, який гарантує, що військовослужбовці у відпустці для лікування після поранення, контузії, травми або каліцтва, пов’язаного із захистом Батьківщини, отримуватимуть додаткову грошову винагороду до 100 000 гривень. Виплата нараховується пропорційно до часу перебування у відпустці і незалежно від ступеня тяжкості травми.

Прийняття законопроєкту допоможе узгодити чинні нормативні акти та усунути прогалини, які створюють дискримінацію під час виплати додаткової винагороди. Проєкт забезпечує рівність прав усіх захисників, усуваючи обмеження за критерієм «тяжкості» поранення для отримання виплат під час відпустки для лікування та реабілітації.

Верховна Рада України законопроект військові виплати військовим лікарняні медицина

