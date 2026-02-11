Дискриминацию в выплатах военным во время лечения устранят — что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает отмену привязки выплат к степени тяжести травмы и установление единых финансовых гарантий для всех защитников, проходящих реабилитацию после ранения.

Фото: Armiainfo

В Раде предлагают устранить дискриминацию в выплатах раненым защитникам во время лечения.

На сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект №15013 «О внесении изменений в пункт 9 статьи 9 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» относительно сохранения дополнительного денежного вознаграждения за военнослужащими, находящимися в отпуске для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья)».

Необходимость внесения изменений объясняется современными реалиями ведения боевых действий и потребностью обеспечить социальную справедливость для раненых защитников. Современные боевые угрозы, в частности применение FPV-дронов и артиллерии, приводят к большому количеству осколочных и травматических ранений. Большинство таких повреждений по заключению Военно-врачебной комиссии (ВВК) классифицируется как «легкие» или «средние», даже если они требуют сложных операций и длительного периода восстановления.

Сейчас действующее законодательство и подзаконные акты, в частности Постановление Кабинета Министров от 28 февраля 2022 г. №168 и Приказ Министерства обороны №260, предусматривают выплату дополнительного вознаграждения в размере 100 000 гривен только в случае тяжелого ранения. Это создает ситуацию, когда военнослужащие, получившие «нетяжелые» ранения, фактически лишены финансовой поддержки во время отпуска для лечения, что является формой дискриминации по критерию «степени тяжести» травмы.

Главная цель законопроекта — усилить социальную защиту военнослужащих и обеспечить принцип справедливости при назначении денежной помощи раненым.

Законопроект предусматривает:

отмену ограничительного критерия «тяжести» ранения как обязательного условия для выплаты дополнительного вознаграждения;

обеспечение гарантированной финансовой поддержки для всех категорий раненых военнослужащих, независимо от формальной классификации травмы ВВК;

устранение нарушений принципа социальной справедливости и равенства прав военнослужащих, которые нуждались в хирургическом вмешательстве и длительной реабилитации, но не подпадали под критерий «тяжелых».

В связи с этим предлагается дополнить Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» новым пунктом, который гарантирует, что военнослужащие в отпуске для лечения после ранения, контузии, травмы или увечья, связанного с защитой Родины, будут получать дополнительное денежное вознаграждение до 100 000 гривен. Выплата начисляется пропорционально времени пребывания в отпуске и независимо от степени тяжести травмы.

Принятие законопроекта поможет согласовать действующие нормативные акты и устранить пробелы, которые создают дискриминацию при выплате дополнительного вознаграждения. Проект обеспечит равенство прав всех защитников, устранив ограничения по критерию «тяжести» ранения для получения выплат во время отпуска для лечения и реабилитации.

