Віталія Зуєва обрали до складу Об’єднаної палати КГС ВС

15:41, 11 лютого 2026
Віталій Зуєв був обраний до складу ОП КГС ВС строком на три роки.
Віталія Зуєва обрали до складу Об’єднаної палати КГС ВС
Фото: supreme.court.gov.ua
Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду відбулися збори суддів, під час яких було підбито підсумки діяльності суду та його судових палат за 2025 рік.

Крім того, на зборах судді проголосували за обрання судді ВС у КГС Віталія Зуєва до складу Об'єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду строком на три роки у зв’язку з достроковим припиненням повноважень судді ВС у КГС Тетяни Дроботової.

Повноваження Віталія Зуєва в ОП КГС ВС починаються з 10 лютого 2026 року.

Також було вирішено питання про внесення змін до рішення зборів суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 19 січня 2026 року № 2 в частині визначення резервних суддів для постійних колегій суддів у складі судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності.

суд Верховний Суд КГС ВС

