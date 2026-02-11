У 2025 році близько 42% касаційних скарг були подані з порушенням вимог, — голова КГС ВС Лариса Рогач

У Касаційному господарському суді ВС підбили підсумки роботи Суду у 2025 році.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду відбулися збори суддів, під час яких було підбито підсумки діяльності суду та його судових палат за 2025 рік. Учасники зборів зосередилися на аналізі основних показників здійснення правосуддя, викликах воєнного часу, питаннях навантаження, цифровізації судових процесів, а також на забезпеченні єдності судової практики. Про це повідомив Верховний Суд.

Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач, розпочинаючи збори, зазначила, що 2025 рік став черговим роком роботи суду в умовах повномасштабної війни, яка безпосередньо впливає на економічні процеси та, зокрема, на функціонування господарської юрисдикції. Вона звернула увагу на безпекові ризики, кадрові обмеження, перебої з енергопостачанням і загальне психологічне навантаження, водночас підкресливши, що за цих непростих умов КГС ВС зберіг інституційну спроможність і забезпечував безперервне здійснення правосуддя.

За словами голови суду, у 2025 році функціонал підсистеми «Електронний суд» остаточно став базовим інструментом здійснення судочинства. Це дало змогу забезпечити безперервність судового процесу, мінімізувати ризики для учасників справ та оптимізувати процесуальні строки. Протягом року до електронних кабінетів користувачів було надіслано понад 82 тис. судових документів, а кількість судових засідань, проведених у режимі відеоконференції, зросла порівняно з попереднім роком на 8 % і перевищила 50 % від загальної кількості проведених судових засідань.

Лариса Рогач зупинилася також на проблемі навантаження касаційної інстанції. Вона зазначила, що близько 42 % касаційних скарг у 2025 році були подані з порушенням вимог процесуального закону, зокрема щодо меж касаційного перегляду. Голова КГС ВС наголосила, що касаційний суд не є третьою інстанцією для повторного розгляду справи, а покликаний забезпечувати правильне застосування норм права та формування єдності судової практики, у зв’язку з чим питання ефективності процесуальних фільтрів залишається актуальним.

Разом з тим вона зазначила, що загальна кількість надходжень до касаційної інстанції у 2025 році зазнавала коливань, пов’язаних із процесами в судах першої та апеляційної інстанцій.

Водночас Лариса Рогач наголосила, що кількість справ про банкрутство у 2025 році зросла більш ніж на 20 %. Також було зафіксовано зростання кількості спорів у сфері земельних відносин і права власності, а також у сфері антимонопольного та конкурентного законодавства.

Спікерка підкреслила, що одним із важливих показників є стабільність судових рішень. За її словами, приблизно 80 % рішень судів першої інстанції у 2025 році не оскаржувалися.

Голова КГС ВС зупинилася на роботі судових палат, об’єднаної палати Касаційного господарського суду та взаємодії з Великою Палатою Верховного Суду. Вона поінформувала, що у 2025 році на розгляд судових палат КГС ВС надійшло 33 справи, з яких 17 завершилися ухваленням постанов, частину справ було повернуто на розгляд колегій. Щодо діяльності об’єднаної палати КГС ВС, Лариса Рогач зазначила, що протягом року на її розгляд надійшло 45 справ, у шести з яких ухвалено постанови. Крім того, ОП КГС ВС розглянула залишок справ, переданих на розгляд у 2024 році. Окремо голова КГС ВС зупинилася на взаємодії з Великою Палатою Верховного Суду. За її словами, у 2025 році на розгляд Великої Палати ВС було передано 45 справ, за результатами розгляду яких ухвалено 10 постанов, з них у трьох вирішено виключну правову проблему.

Лариса Рогач наголосила, що у 2025 році КГС ВС працював в умовах скороченої фактичної чисельності суддів і значного навантаження. Водночас суд демонстрував показники ефективності понад 100 %, що, за її словами, є результатом щоденної наполегливої роботи суддів та працівників апарату суду. Окремо було згадано результати оцінювання судової системи Європейською Бізнес Асоціацією (ЕВА), відповідно до яких господарські суди отримали загальний індекс 3,4, що свідчить про переважно позитивну оцінку їх діяльності бізнес-спільнотою.

Завершуючи огляд діяльності КГС ВС протягом року, Лариса Рогач розповіла, що у 2025 році судді ВС у КГС взяли участь у 165 засіданнях робочих груп, комісій, комітетів та інших заходах, а також долучилися до організації та проведення 83 заходів, з яких 67 відбулися в межах міжнародної співпраці. На її переконання, налагодженню ефективної комунікації з юридичною спільнотою сприяє також те, що судді КГС ВС дають інтерв’ю та коментарі спеціалізованим виданням і завдяки цьому мають можливість простою мовою донести до суспільства зміст правових висновків ВС.

Голова КГС ВС також зазначила про зростання кількості читачів та середньої кількості переглядів сторінки «Господарське судочинство» у соціальній мережі «Фейсбук».

Підсумовуючи, Лариса Рогач подякувала колегам за роботу, витримку і професіоналізм у складному, але визначальному для судової системи році, наголосивши, що попри складні умови 2025 року КГС ВС зберіг спроможність виконувати покладені на нього функції. За її словами, пріоритетами подальшої роботи залишаються збереження якості, передбачуваності та єдності судової практики.

Під час зборів було детально розглянуто результати роботи судових палат.

Секретар судової палати для розгляду справ про банкрутство КГС ВС Олег Васьковський представив результати діяльності судової палати за 2025 рік. У своєму виступі він окреслив три ключові напрями роботи: розгляд справ; комунікація із суспільством з метою висвітлення ключових правових позицій судової палати; наукова та просвітницька робота.

За словами секретаря профільної судової палати, упродовж звітного періоду до палати надійшло 2 тис. процесуальних звернень, і така ж кількість справ була розглянута суддями палати. Середнє навантаження на одного суддю становило 409 справ, що з урахуванням специфіки банкрутних спорів свідчить про стабільно високий рівень інтенсивності роботи. На кінець звітного періоду на розгляді палати перебувало близько 600 справ.

Олег Васьковський повідомив, що упродовж року судді судової палати передали на розгляд судової палати для розгляду справ про банкрутство 13 справ, що втричі більше, ніж було передано протягом 2024 року (чотири справи).

Судова палата ухвалила вісім постанов, у двох постановах відступила від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах.

У 2025 році було сформовано ряд правовий позицій щодо зловживання процесуальними правами у процедурах банкрутства; відкриття провадження у справі про банкрутство боржника, пов’язаного із підсанкційними особами, закриття провадження у справі про банкрутство, якщо майно боржника знаходиться на непідконтрольній території, а також закриття провадження у справах про банкрутство, які тривають значний час і до яких усі учасники втратили інтерес, також продовжила розвиватися судова практика щодо солідарної та субсидіарної відповідальності.

Окрему увагу було приділено аналітичній і методичній роботі. Протягом 2025 року підготовлено 10 дайджестів правових позицій ВС у справах про банкрутство, які використовуються для узагальнення практики та інформування суддів інших інстанцій і професійної спільноти.

За словами Олега Васьковського, упродовж минулого року судова палата для розгляду справ про банкрутство КГС ВС активно здійснювала наукову, експертну та освітню діяльність, спрямовану на розвиток і уніфікацію практики у сфері неплатоспроможності. Судді судової палати та працівники управління взяли участь в 48 заходах, в тому числі – дев’яти міжнародних. Окреме місце посіла науково-практична конференція «Способи захисту прав кредиторів та боржника в процедурах банкрутства, їх ефективність», що відбулася у вересні 2025 року в Тернополі та об’єднала близько 200 учасників. Знаковою подією року став і вихід друком перекладу Регламенту (ЄС) 2015/848 про провадження у справах щодо неплатоспроможності за науковою редакцією суддів палати, презентація якого відбулася в приміщенні КГС ВС за підтримки проєкту ЄС «Право-Justice».

Секретар судової палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним і конкурентним законодавством КГС ВС Ігор Бенедисюк розповів про основні показники діяльності палати у 2025 році та окреслив ключові тенденції розгляду справ відповідної категорії. Він зазначив, що навантаження на одного суддю палати у звітному періоді зросло приблизно на 5 % — з 329 до 345 справ, що відбувалося в умовах кадрових обмежень та роботи фактично двох неповних колегій.

За його словами, у 2025 році зменшилася кількість справ, переданих на розгляд об’єднаної палати КГС ВС та Великої Палати Верховного Суду. Зокрема, кількість справ, переданих на розгляд об’єднаної палати, скоротилася на 16,7 % (з 12 до 10 справ відповідно), а кількість справ, переданих до Великої Палати, — на 50 % (із шести справ у 2024 році до трьох справ у 2025 році). Також на 13 % зменшилася кількість справ, направлених на новий розгляд (зі 138 до 120 справ відповідно).

Ігор Бенедисюк звернув увагу на зміну структури антимонопольних спорів. У 2025 році спостерігалося зростання кількості справ, пов’язаних зі спотворенням результатів публічних торгів, які є складними з огляду на доказову базу та потребують формування стабільних правових підходів.

Судова палата також системно докладала зусиль, спрямованих на забезпечення єдності судової практики, підвищення професійного рівня суддів та розвиток міжнародної і міжінституційної співпраці. Зокрема, у межах реалізації Меморандуму між Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та Верховним Судом у січні 2025 року проведено навчальний вебінар на тему «Цифрові докази у справах щодо торговельних марок», що сприяв поглибленню знань суддів щодо сучасних підходів до доказування.

В межах співпраці з ВОІВ у КГС ВС також створено робочу групу з оновлення посібника з інтелектуальної власності для суддів у частині авторського права і суміжних прав.

Секретар судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів КГС ВС Олександр Баранець повідомив, що у 2025 році на розгляді палати перебувало 3 128 справ, що становить 26,4 % від загальної кількості справ КГС ВС. Така частка є стабільною та корелює з чисельністю суддів палати.

У звітному році судді палати розглянули по суті 1 400 справ, що становить 24,3 % від усіх справ, розглянутих по суті КГС ВС. У середньому один суддя був доповідачем у 290–291 справі.

Окрему увагу було приділено показнику направлення справ на новий розгляд. У 173 справах ухвалено рішення про направлення на новий розгляд, що становить 12,4 % від кількості справ, розглянутих по суті, і є нижчим за середній показник по Касаційному господарському суду. Така динаміка розглядається як свідчення стабільності та якості судових рішень у сфері корпоративних правовідносин.

Секретар судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності КГС ВС Юрій Чумак поінформував про особливості роботи палати у 2025 році.

На розгляд суддів палати відповідно до автоматизованого розподілу надійшло 3 759 процесуальних звернень, що становить 39 % від загальної кількості процесуальних звернень, які надійшли до Касаційного господарського суду (9 899).

З урахуванням залишків справ, упродовж 2025 року на розгляді судової палати перебувало 4 538 процесуальних звернень, що становить 38,3 % від загальної кількості звернень, які перебували на розгляді в Касаційному господарському суді (11 843).

У звітному періоді судді палати ухвалили 3 868 кінцевих судових рішень, з яких: 2 177 – рішення за результатами розгляду справ по суті, закриття провадження або ухвалення інших процесуальних рішень у справі; 1 691 – ухвали про повернення касаційних скарг або відмову у відкритті касаційного провадження.

Середнє річне навантаження на одного суддю становило 313 процесуальних звернень, середнє щоденне – п’ять.

У структурі розглянутих касаційних скарг у 2025 році земельні спори та спори щодо права власності становили понад 23 %, тобто фактично майже кожна четверта справа, розглянута КГС ВС, стосувалася саме цієї категорії спорів.

Із 2 386 відкритих судових засідань 1 366 засідань проведено в режимі відеоконференції, що свідчить про стабільну адаптацію судового процесу до сучасних умов.

Разом з тим секретар профільної судової палати зазначив, що судді працювали в умовах значної кількості між’юрисдикційних спорів, які потребують урахування правових позицій Великої Палати Верховного Суду, а також Касаційного цивільного та Касаційного адміністративного судів у складі ВС.

У 2025 році судді палати розглянули дев’ять справ, що мали принципове значення для формування підходів до захисту права власності, застосування законодавства про добросовісного набувача, а також вирішення юрисдикційних питань у спорах, пов’язаних із реєстраційними діями та дозвільними процедурами у сфері будівництва. У роботі палати активно враховувалася практика Європейського суду з прав людини та рішення Конституційного Суду України.

У судовій палаті на постійній основі здійснюється системна робота з аналізу судової статистики, узагальнення судової практики у спорах щодо земельних відносин і права власності, а також аналіз застосування норм ГПК України.

Про результати роботи секретаріату КГС ВС доповіла заступник керівника Апарату – керівник секретаріату КГС ВС Наталія Пляс. Вона повідомила, що у 2025 році пріоритетом діяльності секретаріату залишалося безперебійне організаційне та інформаційне забезпечення здійснення правосуддя.

Упродовж року до КГС ВС надійшло 9 899 касаційних та апеляційних скарг, з яких 83,5 % було подано через підсистему «Електронний суд». Додаткові процесуальні документи також переважно надходили в електронній формі — 81,6 % від загальної кількості. Було забезпечено відправку близько 112 тис. одиниць вихідної кореспонденції, з яких 79 % — в електронному вигляді, що дало змогу скоротити витрати на поштові послуги на 28 % порівняно з попереднім роком.

Працівники секретаріату забезпечували формування та пересилання матеріалів справ, організацію судових засідань, у тому числі в режимі відеоконференції. За словами керівника секретаріату КГС ВС, широке впровадження інструментів дистанційної участі дало змогу забезпечити безперервність розгляду справ та реалізувати право сторін на доступ до правосуддя за будь-яких умов.

На завершення Наталія Пляс подякувала працівникам секретаріату та структурних підрозділів КГС ВС за професійну й злагоджену роботу.

Крім того, на зборах судді проголосували за обрання судді ВС у КГС Віталія Зуєва до складу об'єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду строком на три роки у зв’язку з достроковим припиненням повноважень судді ВС у КГС Тетяни Дроботової. Повноваження Віталія Зуєва в ОП КГС ВС починаються з 10 лютого 2026 року. Також було вирішено питання про внесення змін до рішення зборів суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 19 січня 2026 року № 2 в частині визначення резервних суддів для постійних колегій суддів у складі судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.