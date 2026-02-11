В 2025 году около 42% кассационных жалоб были поданы с нарушением требований, — глава КХС ВС Лариса Рогач

В Кассационном хозяйственном суде ВС подвели итоги работы Суда в 2025 году.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кассационном хозяйственном суде в составе Верховного Суда состоялось собрание судей, во время которого были подведены итоги деятельности суда и его судебных палат за 2025 год. Участники собрания сосредоточились на анализе основных показателей осуществления правосудия, вызовах военного времени, вопросах нагрузки, цифровизации судебных процессов, а также на обеспечении единства судебной практики. Об этом сообщил Верховный Суд.

Глава Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач, открывая собрание, отметила, что 2025 год стал очередным годом работы суда в условиях полномасштабной войны, которая непосредственно влияет на экономические процессы и, в частности, на функционирование хозяйственной юрисдикции. Она обратила внимание на риски безопасности, кадровые ограничения, перебои с энергоснабжением и общее психологическое напряжение, одновременно подчеркнув, что в этих непростых условиях КХС ВС сохранил институциональную способность и обеспечивал непрерывное осуществление правосудия.

По словам главы суда, в 2025 году функционал подсистемы «Электронный суд» окончательно стал базовым инструментом осуществления судопроизводства. Это позволило обеспечить непрерывность судебного процесса, минимизировать риски для участников дел и оптимизировать процессуальные сроки. В течение года в электронные кабинеты пользователей было направлено более 82 тыс. судебных документов, а количество судебных заседаний, проведенных в режиме видеоконференции, выросло по сравнению с предыдущим годом на 8 % и превысило 50 % от общего количества проведенных судебных заседаний.

Лариса Рогач остановилась также на проблеме нагрузки кассационной инстанции. Она отметила, что около 42 % кассационных жалоб в 2025 году были поданы с нарушением требований процессуального закона, в частности относительно пределов кассационного пересмотра. Глава КХС ВС подчеркнула, что кассационный суд не является третьей инстанцией для повторного рассмотрения дела, а призван обеспечивать правильное применение норм права и формирование единства судебной практики, в связи с чем вопрос эффективности процессуальных фильтров остается актуальным.

Вместе с тем она отметила, что общее количество поступлений в кассационную инстанцию в 2025 году подвергалось колебаниям, связанным с процессами в судах первой и апелляционной инстанций.

В то же время Лариса Рогач подчеркнула, что количество дел о банкротстве в 2025 году выросло более чем на 20 %. Также был зафиксирован рост количества споров в сфере земельных отношений и права собственности, а также в сфере антимонопольного и конкурентного законодательства.

Спикер подчеркнула, что одним из важных показателей является стабильность судебных решений. По ее словам, примерно 80 % решений судов первой инстанции в 2025 году не обжаловались.

Глава КХС ВС остановилась на работе судебных палат, объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда и взаимодействии с Большой Палатой Верховного Суда. Она проинформировала, что в 2025 году на рассмотрение судебных палат КХС ВС поступило 33 дела, из которых 17 завершились принятием постановлений, часть дел была возвращена на рассмотрение коллегий. Относительно деятельности объединенной палаты КХС ВС Лариса Рогач отметила, что в течение года на ее рассмотрение поступило 45 дел, по шести из которых приняты постановления. Кроме того, ОП КХС ВС рассмотрела остаток дел, переданных на рассмотрение в 2024 году. Отдельно глава КХС ВС остановилась на взаимодействии с Большой Палатой Верховного Суда. По ее словам, в 2025 году на рассмотрение Большой Палаты ВС было передано 45 дел, по результатам рассмотрения которых принято 10 постановлений, из них в трех решена исключительная правовая проблема.

Лариса Рогач подчеркнула, что в 2025 году КХС ВС работал в условиях сокращенной фактической численности судей и значительной нагрузки. В то же время суд демонстрировал показатели эффективности свыше 100 %, что, по ее словам, является результатом ежедневной настойчивой работы судей и работников аппарата суда. Отдельно были упомянуты результаты оценки судебной системы Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), согласно которым хозяйственные суды получили общий индекс 3,4, что свидетельствует о преимущественно положительной оценке их деятельности бизнес-сообществом.

Завершая обзор деятельности КХС ВС в течение года, Лариса Рогач рассказала, что в 2025 году судьи ВС в КХС приняли участие в 165 заседаниях рабочих групп, комиссий, комитетов и других мероприятиях, а также присоединились к организации и проведению 83 мероприятий, из которых 67 состоялись в рамках международного сотрудничества. По ее убеждению, налаживанию эффективной коммуникации с юридическим сообществом способствует также то, что судьи КХС ВС дают интервью и комментарии специализированным изданиям и благодаря этому имеют возможность простым языком донести до общества содержание правовых выводов ВС.

Глава КХС ВС также отметила рост количества читателей и среднего количества просмотров страницы «Хозяйственное судопроизводство» в социальной сети «Фейсбук».

Подводя итоги, Лариса Рогач поблагодарила коллег за работу, выдержку и профессионализм в сложном, но определяющем для судебной системы году, подчеркнув, что несмотря на сложные условия 2025 года КХС ВС сохранил способность выполнять возложенные на него функции. По ее словам, приоритетами дальнейшей работы остаются сохранение качества, предсказуемости и единства судебной практики.

Во время собрания были детально рассмотрены результаты работы судебных палат.

Секретарь судебной палаты по рассмотрению дел о банкротстве КХС ВС Олег Васьковский представил результаты деятельности судебной палаты за 2025 год. В своем выступлении он обозначил три ключевых направления работы: рассмотрение дел; коммуникация с обществом с целью освещения ключевых правовых позиций судебной палаты; научная и просветительская работа.

По словам секретаря профильной судебной палаты, в течение отчетного периода в палату поступило 2 тыс. процессуальных обращений, и такое же количество дел было рассмотрено судьями палаты. Средняя нагрузка на одного судью составила 409 дел, что с учетом специфики банкротных споров свидетельствует о стабильно высоком уровне интенсивности работы. На конец отчетного периода на рассмотрении палаты находилось около 600 дел.

Олег Васьковский сообщил, что в течение года судьи судебной палаты передали на рассмотрение судебной палаты по рассмотрению дел о банкротстве 13 дел, что втрое больше, чем было передано в течение 2024 года (четыре дела).

Судебная палата приняла восемь постановлений, в двух постановлениях отступила от вывода относительно применения нормы права в подобных правоотношениях.

В 2025 году был сформирован ряд правовых позиций относительно злоупотребления процессуальными правами в процедурах банкротства; открытия производства по делу о банкротстве должника, связанного с подсанкционными лицами, закрытия производства по делу о банкротстве, если имущество должника находится на неподконтрольной территории, а также закрытия производства по делам о банкротстве, которые продолжаются длительное время и к которым все участники утратили интерес, также продолжала развиваться судебная практика относительно солидарной и субсидиарной ответственности.

Отдельное внимание было уделено аналитической и методической работе. В течение 2025 года подготовлено 10 дайджестов правовых позиций ВС по делам о банкротстве, которые используются для обобщения практики и информирования судей других инстанций и профессионального сообщества.

По словам Олега Васьковского, в течение прошлого года судебная палата по рассмотрению дел о банкротстве КХС ВС активно осуществляла научную, экспертную и образовательную деятельность, направленную на развитие и унификацию практики в сфере неплатежеспособности. Судьи судебной палаты и работники управления приняли участие в 48 мероприятиях, в том числе — девяти международных. Отдельное место заняла научно-практическая конференция «Способы защиты прав кредиторов и должника в процедурах банкротства, их эффективность», которая состоялась в сентябре 2025 года в Тернополе и объединила около 200 участников. Знаковым событием года стал и выход в печать перевода Регламента (ЕС) 2015/848 о производстве по делам о неплатежеспособности под научной редакцией судей палаты, презентация которого состоялась в помещении КХС ВС при поддержке проекта ЕС «Право-Justice».

Секретарь судебной палаты по рассмотрению дел относительно защиты прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством КХС ВС Игорь Бенедисюк рассказал об основных показателях деятельности палаты в 2025 году и обозначил ключевые тенденции рассмотрения дел соответствующей категории. Он отметил, что нагрузка на одного судью палаты в отчетном периоде выросла примерно на 5 % — с 329 до 345 дел, что происходило в условиях кадровых ограничений и работы фактически двух неполных коллегий.

По его словам, в 2025 году уменьшилось количество дел, переданных на рассмотрение объединенной палаты КХС ВС и Большой Палаты Верховного Суда. В частности, количество дел, переданных на рассмотрение объединенной палаты, сократилось на 16,7 % (с 12 до 10 дел соответственно), а количество дел, переданных в Большую Палату, — на 50 % (с шести дел в 2024 году до трех дел в 2025 году). Также на 13 % уменьшилось количество дел, направленных на новое рассмотрение (со 138 до 120 дел соответственно).

Игорь Бенедисюк обратил внимание на изменение структуры антимонопольных споров. В 2025 году наблюдался рост количества дел, связанных с искажением результатов публичных торгов, которые являются сложными с точки зрения доказательной базы и требуют формирования стабильных правовых подходов.

Судебная палата также системно прилагала усилия, направленные на обеспечение единства судебной практики, повышение профессионального уровня судей и развитие международного и межинституционального сотрудничества. В частности, в рамках реализации Меморандума между Всемирной организацией интеллектуальной собственности и Верховным Судом в январе 2025 года проведен учебный вебинар на тему «Цифровые доказательства в делах о товарных знаках», что способствовало углублению знаний судей относительно современных подходов к доказыванию.

В рамках сотрудничества с ВОИС в КХС ВС также создана рабочая группа по обновлению пособия по интеллектуальной собственности для судей в части авторского права и смежных прав.

Секретарь судебной палаты по рассмотрению дел относительно корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг КХС ВС Александр Баранец сообщил, что в 2025 году на рассмотрении палаты находилось 3 128 дел, что составляет 26,4 % от общего количества дел КХС ВС. Такая доля является стабильной и коррелирует с численностью судей палаты.

В отчетном году судьи палаты рассмотрели по существу 1 400 дел, что составляет 24,3 % от всех дел, рассмотренных по существу КХС ВС. В среднем один судья был докладчиком в 290–291 деле.

Отдельное внимание было уделено показателю направления дел на новое рассмотрение. В 173 делах принято решение о направлении на новое рассмотрение, что составляет 12,4 % от количества дел, рассмотренных по существу, и является ниже среднего показателя по Кассационному хозяйственному суду. Такая динамика рассматривается как свидетельство стабильности и качества судебных решений в сфере корпоративных правоотношений.

Секретарь судебной палаты по рассмотрению дел относительно земельных отношений и права собственности КХС ВС Юрий Чумак проинформировал об особенностях работы палаты в 2025 году.

На рассмотрение судей палаты в соответствии с автоматизированным распределением поступило 3 759 процессуальных обращений, что составляет 39 % от общего количества процессуальных обращений, поступивших в Кассационный хозяйственный суд (9 899).

С учетом остатков дел в течение 2025 года на рассмотрении судебной палаты находилось 4 538 процессуальных обращений, что составляет 38,3 % от общего количества обращений, находившихся на рассмотрении в Кассационном хозяйственном суде (11 843).

В отчетном периоде судьи палаты приняли 3 868 окончательных судебных решений, из которых: 2 177 — решения по результатам рассмотрения дел по существу, закрытия производства или принятия иных процессуальных решений по делу; 1 691 — определения о возвращении кассационных жалоб или отказе в открытии кассационного производства.

Средняя годовая нагрузка на одного судью составила 313 процессуальных обращений, средняя ежедневная — пять.

В структуре рассмотренных кассационных жалоб в 2025 году земельные споры и споры относительно права собственности составили более 23 %, то есть фактически почти каждое четвертое дело, рассмотренное КХС ВС, касалось именно этой категории споров.

Из 2 386 открытых судебных заседаний 1 366 заседаний проведено в режиме видеоконференции, что свидетельствует о стабильной адаптации судебного процесса к современным условиям.

Вместе с тем секретарь профильной судебной палаты отметил, что судьи работали в условиях значительного количества межюрисдикционных споров, которые требуют учета правовых позиций Большой Палаты Верховного Суда, а также Кассационного гражданского и Кассационного административного судов в составе ВС.

В 2025 году судьи палаты рассмотрели девять дел, имевших принципиальное значение для формирования подходов к защите права собственности, применению законодательства о добросовестном приобретателе, а также решению юрисдикционных вопросов в спорах, связанных с регистрационными действиями и разрешительными процедурами в сфере строительства. В работе палаты активно учитывалась практика Европейского суда по правам человека и решения Конституционного Суда Украины.

В судебной палате на постоянной основе осуществляется системная работа по анализу судебной статистики, обобщению судебной практики в спорах относительно земельных отношений и права собственности, а также анализу применения норм ХПК Украины.

О результатах работы секретариата КХС ВС доложила заместитель руководителя Аппарата — руководитель секретариата КХС ВС Наталия Пляс. Она сообщила, что в 2025 году приоритетом деятельности секретариата оставалось бесперебойное организационное и информационное обеспечение осуществления правосудия.

В течение года в КХС ВС поступило 9 899 кассационных и апелляционных жалоб, из которых 83,5 % были поданы через подсистему «Электронный суд». Дополнительные процессуальные документы также преимущественно поступали в электронной форме — 81,6 % от общего количества. Была обеспечена отправка около 112 тыс. единиц исходящей корреспонденции, из которых 79 % — в электронном виде, что позволило сократить расходы на почтовые услуги на 28 % по сравнению с предыдущим годом.

Работники секретариата обеспечивали формирование и пересылку материалов дел, организацию судебных заседаний, в том числе в режиме видеоконференции. По словам руководителя секретариата КХС ВС, широкое внедрение инструментов дистанционного участия позволило обеспечить непрерывность рассмотрения дел и реализовать право сторон на доступ к правосудию при любых условиях.

В завершение Наталия Пляс поблагодарила работников секретариата и структурных подразделений КХС ВС за профессиональную и слаженную работу.

Кроме того, на собрании судьи проголосовали за избрание судьи ВС в КХС Виталия Зуева в состав объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда сроком на три года в связи с досрочным прекращением полномочий судьи ВС в КХС Татьяны Дроботовой. Полномочия Виталия Зуева в ОП КХС ВС начинаются с 10 февраля 2026 года. Также был решен вопрос о внесении изменений в решение собрания судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 19 января 2026 года № 2 в части определения резервных судей для постоянных коллегий судей в составе судебной палаты по рассмотрению дел относительно земельных отношений и права собственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.