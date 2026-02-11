  1. Суд инфо

Виталия Зуева избрали в состав Объединенной палаты КХС ВС

15:41, 11 февраля 2026
Виталий Зуев был избран в состав ОП КХС ВС сроком на три года.
Фото: supreme.court.gov.ua
 Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Кассационном хозяйственном суде в составе Верховного Суда состоялось собрание судей, во время которого были подведены итоги деятельности суда и его судебных палат за 2025 год.

Кроме того, на собрании судьи проголосовали за избрание судьи ВС в КХС Виталия Зуева в состав Объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда сроком на три года в связи с досрочным прекращением полномочий судьи ВС в КХС Татьяны Дроботовой.

Полномочия Виталия Зуева в ОП КХС ВС начинаются с 10 февраля 2026 года.

Также был решен вопрос о внесении изменений в решение собрания судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 19 января 2026 года № 2 в части определения резервных судей для постоянных коллегий судей в составе судебной палаты по рассмотрению дел относительно земельных отношений и права собственности.

суд Верховный Суд КХС ВС

