Справи про банкрутство, захист прав інтелектуальної власності та корпоративні спори: огляд практики КГС ВС

В огляді судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.

Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду у складі ВС за листопад 2023 року.

В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.

Так, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

можливості касаційного оскарження судового рішення про затвердження плану реструктуризації боргів фізичної особи у справі про її неплатоспроможність;

процесуальної дієздатності арбітражного керуючого;

закриття провадження у справі про банкрутство з підстав перевищення 12-місячного строку процедури ліквідації.

У постановах у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством наведено висновки про:

відсутність підстав для трансформації тягаря доведення та його перенесення всупереч принципу змагальності сторін з особи, щодо свідоцтва на торговельну марку якої була подана заява про дострокове припинення;

використання торговельної марки саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг, а не загалом як умови належного її використання у спорі про дострокове припинення торговельної марки;

можливість кваліфікації дій (бездіяльності) суб’єкта господарювання за ознаками ч. 1 ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у випадку, якщо такі дії (бездіяльність) відсутні в переліку ч. 2 цієї статті.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів містяться висновки про:

визначення юрисдикції, до якої відноситься справа за позовом фізичної особи, що не є членом ОСББ, про оскарження рішень загальних зборів ОСББ;

випадки, за яких до правовідносин, що виникають у зв’язку з діяльністю фермерських господарств, може бути застосовано приписи законодавства, які регулюють діяльність ТОВ;

визнання недійсним рішення наглядової ради товариства оборонно-промислового комплексу про обрання її голови, ухваленого за відсутності у складі наглядової ради незалежних директорів, наявність яких вимагається відповідно до закону.

У постновах у справах щодо земельних відносин та права власності викладено правові висновки про:

реалізацію права орендаря на укладення договору оренди землі на новий строк у порядку реалізації переважного права після набрання чинності Законом України від 5 грудня 2019 року № 340-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству»;

захист права орендаря на продовження орендних правовідносин стосовно земельних ділянок державної та комунальної власності.

У постановах ОП КГС ВС зроблено висновки щодо:

можливості збільшення ціни робіт (послуг) за державним оборонним замовленням внаслідок відповідної зміни розміру фактичних витрат виконавця з урахуванням положень укладеного сторонами контракту;

належних та ефективних способів захисту у спорі учасників ринку електричної енергії щодо перерахунку небалансів;

визначення осіб, на яких покладено публічний обов’язок відшкодувати за рахунок бюджетних коштів вартість медичних послуг, що були фактично надані суб’єктом господарювання приватної форми власності за направленнями комунального закладу охорони здоров’я поза межами процедур закупівлі.

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