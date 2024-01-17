Розʼяснення НАЗК з питань декларування тепер доступні у форматі посібника, документ

Відповіді на питання щодо правильного подання декларації та подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані можна знайти у документі НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що роз’яснення з питань декларування тепер доступні в форматі посібника.

У посібнику можна знайти необхідну інформацію про:

- правильне подання декларації;

- подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані;

- повідомлення про відкриття валютного рахунку.

Також тут є відповіді на найпопулярніші запитання декларантів.

Варто зазначити, що посібник актуальний станом на 10 січня 2024 року.

У НАЗК додали, що періодично оновлюють роз’яснення відповідно до законодавчих змін та доповнює їх, ґрунтуючись на запитах декларантів.

З актуальною версією роз’яснень завжди можна ознайомитись онлайн у Базі знань НАЗК.

Раніше НАЗК назвало топ-10 порушень у деклараціях.

Крім того, НАЗК повідомило, що автоматизовано перевірятимуться декларації, які мають найменший показник рейтингу ризику та містять дані, які можуть бути перевірені автоматизовано.

Додамо, НАЗК прогнозує, що нові підходи до перевірки декларацій збільшать кількість чиновників, притягнутих до відповідальності.

Ще ми писали, що у НАЗК роз’яснили, як розібратися з тим, що сказано в довідці за результатами автоматизованої перевірки декларації.

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