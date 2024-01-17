Німеччина надасть Україні військової допомоги на понад €7 млрд

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2024 році країна передасть Україні низку військових товарів.

Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

За його словами, під час розмови обговорити, серед іншого, нагальність подальшої підтримки України.

Шольц заявив, що він та президент Байден єдині у своєму бажанні продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку.

«Німеччина надає понад сім мільярдів євро у вигляді військових товарів у 2024 році», – зазначив Шольц.

У свою чергу у Білому домі підкреслили, що в розмові лідери скоординували подальшу непохитну підтримку України перед обличчям агресивної війни з боку рф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.