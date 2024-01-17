Германия предоставит Украине военную помощь более чем на €7 млрд

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 году страна передаст Украине ряд военных товаров.

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Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

По его словам, во время разговора обсудили, среди прочего, необходимость дальнейшей поддержки Украины.

Шольц заявил, что он и президент Байден едины в своем желании продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку.

«Германия предоставляет более семи миллиардов евро в виде военных товаров в 2024 году», - отметил Шольц.

В свою очередь, в Белом доме подчеркнули, что в разговоре лидеры скоординировали дальнейшую непоколебимую поддержку Украины перед лицом агрессивной войны со стороны рф.

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