Разъяснения НАПК по вопросам декларирования теперь доступны в формате пособия, документ

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что разъяснения по вопросам декларирования теперь доступны в формате пособия.
В документе можно найти необходимую информацию о:
- правильном представлении декларации;
- представлении сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии;
- уведомлении об открытии валютного счета.
Также здесь есть ответы на самые популярные вопросы декларантов.
Следует отметить, что руководство актуально по состоянию на 10 января 2024 года.
В НАПК добавили, что периодически обновляют разъяснения в соответствии с законодательными изменениями и дополняют их, основываясь на запросах декларантов.
С актуальной версией разъяснений всегда можно ознакомиться онлайн в Базе знаний НАПК.
Ранее НАПК назвало топ-10 нарушений в декларациях.
Кроме того, НАПК сообщило, что будут автоматизированно проверяться декларации, имеющие наименьший показатель рейтинга риска и содержащие данные, которые могут быть проверены автоматизированно.
Еще мы писали, что в НАПК разъяснили, как разобраться с тем, что сказано в справке по результатам автоматизированной проверки декларации.
Добавим, НАПК прогнозирует, что новые подходы к проверке деклараций увеличат количество чиновников, привлеченных к ответственности.
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