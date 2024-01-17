Разъяснения НАПК по вопросам декларирования теперь доступны в формате пособия, документ

Ответы на вопросы о правильном представлении декларации и представлении сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии можно найти в документе НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что разъяснения по вопросам декларирования теперь доступны в формате пособия.

В документе можно найти необходимую информацию о:

- правильном представлении декларации;

- представлении сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии;

- уведомлении об открытии валютного счета.

Также здесь есть ответы на самые популярные вопросы декларантов.

Следует отметить, что руководство актуально по состоянию на 10 января 2024 года.

В НАПК добавили, что периодически обновляют разъяснения в соответствии с законодательными изменениями и дополняют их, основываясь на запросах декларантов.

С актуальной версией разъяснений всегда можно ознакомиться онлайн в Базе знаний НАПК.

Ранее НАПК назвало топ-10 нарушений в декларациях.

Кроме того, НАПК сообщило, что будут автоматизированно проверяться декларации, имеющие наименьший показатель рейтинга риска и содержащие данные, которые могут быть проверены автоматизированно.

Еще мы писали, что в НАПК разъяснили, как разобраться с тем, что сказано в справке по результатам автоматизированной проверки декларации.

Добавим, НАПК прогнозирует, что новые подходы к проверке деклараций увеличат количество чиновников, привлеченных к ответственности.

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