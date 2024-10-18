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ВС поставив крапку у питанні повноважень прокурора на продовження строків досудового розслідування у провадженнях

14:22, 18 жовтня 2024
ОП ККС ВС зробила висновок щодо повноважень прокурора на продовження строку досудового розслідування у кримінальних провадженнях, внесених до ЄРДР до 16 березня 2018 року.
ВС поставив крапку у питанні повноважень прокурора на продовження строків досудового розслідування у провадженнях
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У кримінальних провадженнях, внесених до ЄРДР до 16 березня 2018 року, а також у тих провадженнях, що були об’єднані або виділені з інших, у яких початок строку досудового розслідування мав місце до вказаної дати, продовження строків досудового розслідування належить до компетенції прокурора відповідного рівня.

Якщо строк досудового розслідування в таких провадженнях було продовжено слідчим суддею, то таке продовження відповідає гарантіям, визначеним кримінальним процесуальним законом, оскільки судовий контроль на етапі досудового розслідування є підвищеною гарантією контролю за дотриманням прав і свобод учасників кримінального провадження.

Такого висновку дійшла об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. Постанова ОП ККС ВС від 7 жовтня 2024 року у справі № 755/6898/21 (провадження № 51-4645км23).

У цьому провадженні суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, зазначив, що належним суб’єктом, уповноваженим вирішувати питання про продовження строку досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, є слідчий суддя, а не прокурор, а отже продовження прокурором строку досудового розслідування в цьому провадженні не відповідає вимогам Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». З огляду на це місцевий суд закрив кримінальне провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій та призначаючи новий розгляд у суді першої інстанції, об’єднана палата вказала, що оскільки у провадженнях, які були внесені до ЄРДР до 16 березня 2018 року, до компетенції прокурора відповідного рівня належало продовження строків досудового розслідування, то колегія суддів вважає, що таке повноваження в цього суб’єкта залишилося й у тих провадженнях, які були об’єднані або виділені з інших, у яких початок строку досудового розслідування розпочався до зазначеної дати, тобто до 16 березня 2018 року.

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