У Пенсійному фонді попередили, що деякі пенсіонери можуть втратити до 20% виплат

За певних умов виплати, які отримував пенсіонер, можуть виявитись незаконними.

В Україні деякі пенсіонери можуть втратити частину своїх виплат. Це стосується тих, хто працює і не повідомив Пенсійний фонд про своє працевлаштування. Про це нагадали у ПФУ.

Необхідність повідомлення ПФУ про факт працевлаштування передбачена статтею 16 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Річ у тому, що якщо пенсіонер працює, він втрачає право на деякі доплати, а також на індексацію. Тож йому можуть нарахувати додаткові незаконні виплати. У разі виявлення цього факту виплати доведеться повернути. Пенсійний фонд може утримувати до 20% від розміру пенсії доти, доки суму незаконно отриманих пенсійних виплат не буде повернено.

Пенсіонер зобов'язаний протягом 10 днів повідомити Пенсійний фонд про своє працевлаштування або звільнення з роботи.

Повідомити Пенсійний фонд про працевлаштування чи звільнення можна, особисто звернувшись до будь-якого сервісного центру ПФУ, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або через портал "Дія".

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