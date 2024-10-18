Практика судов
  1. В Украине

В Пенсионном фонде предупредили, что некоторые пенсионеры могут потерять до 20% выплат

14:58, 18 октября 2024
При определенных условиях выплаты, получаемые пенсионером, могут оказаться незаконными.
В Пенсионном фонде предупредили, что некоторые пенсионеры могут потерять до 20% выплат
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине некоторые пенсионеры могут потерять часть своих выплат. Это касается работающих и не уведомивших Пенсионный фонд о своем трудоустройстве. Об этом напомнили в ПФУ.

Необходимость уведомления ПФУ о факте трудоустройства предусмотрена статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Дело в том, что если пенсионер работает, он лишается права на некоторые доплаты, а также на индексацию. Так что ему могут начислить дополнительные незаконные выплаты. В случае обнаружения этого факта выплаты придется вернуть. Пенсионный фонд может содержать до 20% от размера пенсии до тех пор, пока сумма незаконно полученных пенсионных выплат не будет возвращена.

Пенсионер обязан в течение 10 дней уведомить Пенсионный фонд о своем трудоустройстве или увольнении с работы.

Сообщить Пенсионному фонду о трудоустройстве или увольнении можно, лично обратившись в любой сервисный центр ПФУ, через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или через портал "Дию".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговая служба предлагает расширить объем данных, содержащих банковскую тайну, и которую банки будут обязаны предоставлять по запросу налоговой

Государственная налоговая служба разработала законопроект о получении информации о клиентах банков, не являющихся субъектами соответствующих налоговых проверок.

Верховный Суд поставил точку в вопросе, произошла ли декриминализация мелких краж

Со времени вступления 9 августа в силу закона 3886-IX уголовная ответственность по статьям 185, 190, 191 УК может наступить, только если размер похищенного превышает 2 НМ, в результате чего часть деяний, на момент их совершения предусматривавших уголовную ответственность, после этого охватывается диспозицией статьи 51 КУоАП – позиция Верховного Суда.

Ирина Мудрая: «Одним из стратегических вопросов является создание Высшего суда по публично-правовым спорам», интервью – часть вторая

Среди краткосрочных мероприятий в проекте Стратегии мы рассматриваем создание Высшего суда по публично-правовым спорам, а среднесрочных – проведение конкурса на занятие должностей судей Киевского городского окружного административного суда – заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая.

Верховный Суд удовлетворил иск физического лица, указав на формальный подход пенсионного органа при рассмотрении заявления о назначении пенсии по возрасту

Отказ Пенсионного фонда в рассмотрении заявления, поданного физическим лицом в произвольной форме, может быть признан чрезмерным формализмом – Верховный Суд.

Общественный совет добропорядочности в Брюсселе пожаловался на Верховный Суд

В ОСД сообщили, что Верховный Суд является «проблемой», которую необходимо «решить».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності