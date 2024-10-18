В Пенсионном фонде предупредили, что некоторые пенсионеры могут потерять до 20% выплат

При определенных условиях выплаты, получаемые пенсионером, могут оказаться незаконными.

В Украине некоторые пенсионеры могут потерять часть своих выплат. Это касается работающих и не уведомивших Пенсионный фонд о своем трудоустройстве. Об этом напомнили в ПФУ.

Необходимость уведомления ПФУ о факте трудоустройства предусмотрена статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Дело в том, что если пенсионер работает, он лишается права на некоторые доплаты, а также на индексацию. Так что ему могут начислить дополнительные незаконные выплаты. В случае обнаружения этого факта выплаты придется вернуть. Пенсионный фонд может содержать до 20% от размера пенсии до тех пор, пока сумма незаконно полученных пенсионных выплат не будет возвращена.

Пенсионер обязан в течение 10 дней уведомить Пенсионный фонд о своем трудоустройстве или увольнении с работы.

Сообщить Пенсионному фонду о трудоустройстве или увольнении можно, лично обратившись в любой сервисный центр ПФУ, через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или через портал "Дию".

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