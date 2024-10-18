Практика судів
  1. В Україні

ВАКС зняв арешт з нерухомого майна паркового комплексу Межигір’я

15:16, 18 жовтня 2024
Це рішення не впливає на статус рухомого майна.
ВАКС зняв арешт з нерухомого майна паркового комплексу Межигір’я
Джерело фото: mnp.org.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд 17 жовтня зняв арешт із нерухомого майна паркового комплексу «Межигір'я». Договір управління рухомим арештованим майном паркового комплексу «Межигір’я» залишається чинним. Про це повідомили у АРМА.

«Договір управління рухомим майном, переданим в АРМА для управління, залишається чинним. Державна установа "Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва "Межигір'я" продовжує управляти цим активом, забезпечуючи сталі надходження до державного бюджету», - зазначили у АРМА.

Водночас у Агентстві з розшуку та менеджменту активів пояснили, що ВАКС скасував арешт лише на нерухоме майно.

«Це рішення не впливає на статус рухомого майна, яке залишається під управлінням державної установи відповідно до підписаного з АРМА Договору управління», - зазначили у Агентстві.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення парку-пам'ятки «Межигір'я».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВАКС АРМА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд поставив крапку у питанні, чи відбулася декриміналізація дрібних крадіжок

З часу набуття 9 серпня чинності законом 3886-IX кримінальна відповідальність за статтями 185, 190, 191 КК може настати, лише якщо розмір викраденого перевищує 2 НМ, внаслідок чого частина діянь, які на час їх вчинення передбачали кримінальну відповідальність, після цього охоплюється диспозицією статті 51 КУпАП – позиція Верховного Суду.

Ірина Мудра: «Одним із стратегічних питань є створення Вищого суду з публічно-правових спорів», інтерв’ю – частина друга

Серед короткострокових заходів у проєкті Стратегії ми розглядаємо створення Вищого суду з публічно-правових спорів, а середньострокових – проведення конкурсу на зайняття посад суддів Київського міського окружного адміністративного суду – заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра.

Верховний Суд задовольнив позов фізичної особи, вказавши на формальний підхід пенсійного органу під час розгляду заяви про призначення пенсії за віком

Відмова Пенсійного фонду у розгляді заяви, поданої фізичною особою у довільній формі, може бути визнано надмірним формалізмом – Верховний Суд.

Громадська рада доброчесності у Брюсселі поскаржилася на Верховний Суд

У ГРД повідомили, що Верховний Суд є «проблемою», яку необхідно «вирішити».

ДП «Документ» затягує більш, ніж на півроку, видачу паспортів українцям за кордоном

У держпідприємстві «Документ» Державної міграційної служби станом на середину жовтня не видали вже виготовлені закордонні паспорти громадянам, які звернулися з відповідними пакетами документів на початку весни.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності