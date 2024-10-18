ВАКС зняв арешт з нерухомого майна паркового комплексу Межигір’я

Це рішення не впливає на статус рухомого майна.

Джерело фото: mnp.org.ua

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Вищий антикорупційний суд 17 жовтня зняв арешт із нерухомого майна паркового комплексу «Межигір'я». Договір управління рухомим арештованим майном паркового комплексу «Межигір’я» залишається чинним. Про це повідомили у АРМА.

«Договір управління рухомим майном, переданим в АРМА для управління, залишається чинним. Державна установа "Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва "Межигір'я" продовжує управляти цим активом, забезпечуючи сталі надходження до державного бюджету», - зазначили у АРМА.

Водночас у Агентстві з розшуку та менеджменту активів пояснили, що ВАКС скасував арешт лише на нерухоме майно.

«Це рішення не впливає на статус рухомого майна, яке залишається під управлінням державної установи відповідно до підписаного з АРМА Договору управління», - зазначили у Агентстві.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення парку-пам'ятки «Межигір'я».

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