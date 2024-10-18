ВАКС снял арест с недвижимого имущества паркового комплекса Межигорье

Данное решение не влияет на статус движимого имущества.

Источник фото: mnp.org.ua

Высший антикоррупционный суд 17 октября снял арест с недвижимого имущества паркового комплекса «Межгорье». Договор управления движимым арестованным имуществом паркового комплекса «Межигорье» остается в силе. Об этом сообщили в АРМА.

«Договор управления движимым имуществом, переданным в АРМА для управления, остается в силе. Государственное учреждение "Парк-памятка садово-паркового искусства "Межигорье" продолжает управлять этим активом, обеспечивая постоянные поступления в государственный бюджет», - отметили в АРМА.

В то же время в Агентстве по розыску и менеджменту активов объяснили, что ВАКС отменил арест только на недвижимое имущество.

«Данное решение не влияет на статус движимого имущества, которое остается под управлением государственного учреждения в соответствии с подписанным с АРМА Договором управления», - отметили в Агентстве.

Напомним, в августе 2023 года Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании парка-памятки «Межигорье».

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