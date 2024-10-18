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Поліція та прокуратура розслідують обставини загибелі британського співака Ліама Пейна

15:34, 18 жовтня 2024
Експерти закликають дочекатися результатів дочекатися результатів розслідування та розтину.
Поліція та прокуратура розслідують обставини загибелі британського співака Ліама Пейна
Джерело фото: Euronews.com
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Як раніше повідомлялося, колишній співак британського гурту One Direction Ліам Пейн випав з балкона свого номера в готелі в Буенос-Айресі. Місцеві медики закликають не поспішати з висновками щодо причин його смерті, повідомляє La Nacion.

Пейн, 31-річний артист, перебував в Аргентині для зустрічі з колишнім колегою з гурту Найлом Гораном. Поліція отримала виклик на номер 911 про агресивного чоловіка, ймовірно, під впливом наркотиків або алкоголю. Після прибуття медиків із системи екстреної медичної допомоги SAME було підтверджено смерть співака.

Згідно з інформацією керівника SAME Альберто Креченті, виклик на номер 911 надійшов о 17:04, а бригада швидкої допомоги прибули о 17:11. «Від падіння з висоти приблизно трьох поверхів, а це близько 14 метрів, він отримав дуже важкі травми. Екіпаж не міг нічого зробити. Реанімація не проводилася, оскільки було підтверджено, що він помер. Усе тіло мало серйозні пошкодження» – зазначив Креченті.

Він також підкреслив, що можливі причини падіння мають бути встановлені експертизою. «Я не хочу поспішати з висновками, треба дочекатися результатів розслідування та розтину. Наразі вже працюють прокурор і поліція. Ми можемо лише підтвердити факт смерті, оскільки наші співробітники отримали доступ до паспорта з іменем і прізвищем», – додав він.

Справа перебуває під контролем прокуратури у кримінальних справах, яку очолює прокурор Андрес Естебан Мадреа. Відомо, що Ліам Пейн страждав від агорафобії – розладу, що викликає інтенсивний страх у замкнених або людних місцях.

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прокуратура поліція

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