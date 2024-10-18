Полиция и прокуратура расследуют обстоятельства гибели британского певца Лиама Пейна

Эксперты призывают дождаться результатов дождаться результатов расследования и вскрытия.

Источник фото: Euronews.com

Как ранее сообщалось, бывший певец британской группы One Direction Лиам Пейн выпал с балкона своего номера в отеле в Буэнос-Айресе. Местные медики призывают не спешить с выводами относительно причин его смерти, сообщает La Nacion.

Пейн, 31-летний артист, находился в Аргентине для встречи с бывшим коллегой по группе Найлом Гораном. Полиция получила вызов на номер 911 об агрессивном мужчине, вероятно, под воздействием наркотиков или алкоголя. По прибытии медиков из системы экстренной медицинской помощи SAME была подтверждена смерть певца.

Согласно информации руководителя SAME Альберто Креченти, вызов на номер 911 поступил в 17:04, а бригада скорой помощи прибыли в 17:11. «От падения с высоты примерно трех этажей, а это около 14 метров, он получил очень тяжелые травмы. Экипаж не мог ничего сделать. Реанимация не проводилась, поскольку было подтверждено, что он умер. Все тело имело серьезные повреждения» - отметил Креченти.

Он также подчеркнул, что возможные причины падения должны быть установлены экспертизой. «Я не хочу спешить с выводами, надо дождаться результатов расследования и вскрытия. Сейчас уже работают прокурор и полиция. Мы можем лишь подтвердить факт смерти, поскольку наши сотрудники получили доступ к паспорту с именем и фамилией», - добавил он.

Дело находится под контролем прокуратуры по уголовным делам, которую возглавляет прокурор Андрес Эстебан Мадреа. Известно, что Лиам Пейн страдал от агорафобии - расстройства, вызывающего интенсивный страх в замкнутых или людных местах.

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