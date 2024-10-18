Веховный Суд поставил точку в вопросе полномочий прокурора на продление сроков досудебного расследования

ОП КУС ВС сделала вывод о полномочиях прокурора на продление срока досудебного расследования по уголовным производствам, внесенным в ЕРДР до 16 марта 2018 года.

В уголовных производствах, внесенных в ЕРДР до 16 марта 2018 года, а также в тех производствах, которые были объединены или выделены из других, в которых начало срока досудебного расследования имело место до указанной даты, продление сроков досудебного расследования относится к компетенции прокурора соответствующего уровня.

Если срок досудебного расследования в таких производствах был продлен следовенным судьей, то такое продление соответствует гарантиям, определенным уголовным процессуальным законом, поскольку судебный контроль на этапе досудебного расследования является повышенной гарантией контроля соблюдения прав и свобод участников уголовного производства.

Такого висновку дійшла об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. Постанова ОП ККС ВС від 7 жовтня 2024 року у справі № 755/6898/21 (провадження № 51-4645км23).

У цьому провадженні суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, зазначив, що належним суб’єктом, уповноваженим вирішувати питання про продовження строку досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, є слідчий суддя, а не прокурор, а отже продовження прокурором строку досудового розслідування в цьому провадженні не відповідає вимогам Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». З огляду на це місцевий суд закрив кримінальне провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій та призначаючи новий розгляд у суді першої інстанції, об’єднана палата вказала, що оскільки у провадженнях, які були внесені до ЄРДР до 16 березня 2018 року, до компетенції прокурора відповідного рівня належало продовження строків досудового розслідування, то колегія суддів вважає, що таке повноваження в цього суб’єкта залишилося й у тих провадженнях, які були об’єднані або виділені з інших, у яких початок строку досудового розслідування розпочався до зазначеної дати, тобто до 16 березня 2018 року.

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