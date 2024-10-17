Как проверить себя в реестре должников — видеоинструкция

Граждане могут самостоятельно проверить себя в реестре должников.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины напомнило, как проверить себя в реестре должников.

Единый реестр должников (далее – Реестр) – это систематизированная база данных о должниках, которая является составной частью автоматизированной системы исполнительного производства и ведется с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников и предотвращении отчуждения должников имущества.

Реестр формируется с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников и предотвращения отчуждения должниками имущества и содержит следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения должника - физического лица или наименования, идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований должника - юридического лица;

2) наименование органа или фамилию, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего исполнительный документ;

3) наименование органа государственной исполнительной службы или фамилию, имя, отчество частного исполнителя, номер средства связи и адрес электронной почты исполнителя;

4) номер исполнительного производства;

5) категория взыскания (алименты, штраф и т.п.).

Для выполнения проверки достаточно зайти на официальный веб-портал Реестра по ссылке и ввести соответствующие данные.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.