В президентской гонке в США нет явного лидера – шансы Трампа и Харрис примерно равны

Из пяти опросов, включенных в выборку, два дают Харрис небольшое преимущество перед Трампом, тогда как три других констатируют фактически тупиковую ситуацию в гонке.

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Обновленный средний показатель общенациональных опросов, опубликованный вечером 16 октября, не обнаружил явного лидера в президентской гонке: в среднем 50% вероятных избирателей поддерживают вице-президента Камалу Харрис и 49% поддерживают бывшего президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в сообщении CNN.

Из пяти опросов, включенных в выборку, два дают Харрис небольшое преимущество перед Трампом, тогда как три других констатируют фактически тупиковую ситуацию в гонке.

Последние средние данные включают опрос, опубликованный 16 октября телеканалом Fox News, который не выявил явного лидера в президентской гонке на национальном уровне: 50% вероятных избирателей поддерживают Трампа в прямом противостоянии кандидатов, а 48% поддерживают Харрис.

Когда избирателей просили описать собственными словами главную проблему или фактор, мотивировавший их голосование, наиболее распространенными причинами среди сторонников Харрис были неприязнь к другому кандидату, защита демократии и абортов; среди приверженцев Трампа – экономика, иммиграция и характеристики кандидатов.

Президентские выборы в США пройдут уже скоро – 5 ноября.

Как рассказывала ранее «Судебно-юридическая газета», в США апелляционный суд снял экстренный запрет на ставки на президентские выборы. Также ранее было известно, что Дональд Трамп обходит Камалу Харрис среди тех, кто досрочно проголосует в «шатких» штатах.

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