У президентських перегонах у США немає явного лідера – шанси Трампа і Гарріс приблизно рівні

З п'яти опитувань, включених у вибірку, два дають Гарріс невелику перевагу над Трампом, тоді як троє інших констатують фактично тупикову ситуацію в перегонах.

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Оновлений середній показник загальнонаціональних опитувань, опублікований ввечері 16 жовтня, не виявив явного лідера в президентських перегонах: в середньому 50% ймовірних виборців підтримують віце-президентку Камалу Гарріс і 49% підтримують колишнього президента Дональда Трампа.

Про це йдеться у повідомленні CNN.

З п'яти опитувань, включених у вибірку, два дають Гарріс невелику перевагу над Трампом, тоді як троє інших констатують фактично тупикову ситуацію в перегонах.

Останні середні дані включають опитування, опубліковане 16 жовтня телеканалом Fox News, яке не виявило явного лідера у президентських перегонах на національному рівні: 50% вірогідних виборців підтримують Трампа у прямому протистоянні кандидатів, а 48% підтримують Гарріс.

Коли виборців просили описати власними словами головну проблему чи фактор, що мотивував їх голосування, найпоширенішими причинами серед прихильників Гарріс були неприязнь до іншого кандидата, захист демократії та абортів; серед прихильників Трампа – економіка, імміграція та характеристики кандидатів.

Президентські вибори у США відбудуться уже невдовзі – 5 листопада.

Як розповідала раніше «Судово-юридична газета», у США апеляційний суд зняв екстрену заборону на ставки на президентські вибори. Також раніше було відомо, що Дональд Трамп обходить Камалу Гарріс серед тих, хто достроково проголосує у «хитких» штатах.

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