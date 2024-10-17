Практика судів
  1. У світі

У президентських перегонах у США немає явного лідера – шанси Трампа і Гарріс приблизно рівні

10:00, 17 жовтня 2024
З п'яти опитувань, включених у вибірку, два дають Гарріс невелику перевагу над Трампом, тоді як троє інших констатують фактично тупикову ситуацію в перегонах.
У президентських перегонах у США немає явного лідера – шанси Трампа і Гарріс приблизно рівні
Джерело фото: ТСН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Оновлений середній показник загальнонаціональних опитувань, опублікований ввечері 16 жовтня, не виявив явного лідера в президентських перегонах: в середньому 50% ймовірних виборців підтримують віце-президентку Камалу Гарріс і 49% підтримують колишнього президента Дональда Трампа.

Про це йдеться у повідомленні CNN.

З п'яти опитувань, включених у вибірку, два дають Гарріс невелику перевагу над Трампом, тоді як троє інших констатують фактично тупикову ситуацію в перегонах.

Останні середні дані включають опитування, опубліковане 16 жовтня телеканалом Fox News, яке не виявило явного лідера у президентських перегонах на національному рівні: 50% вірогідних виборців підтримують Трампа у прямому протистоянні кандидатів, а 48% підтримують Гарріс.

Коли виборців просили описати власними словами головну проблему чи фактор, що мотивував їх голосування, найпоширенішими причинами серед прихильників Гарріс були неприязнь до іншого кандидата, захист демократії та абортів; серед прихильників Трампа – економіка, імміграція та характеристики кандидатів.

Президентські вибори у США відбудуться уже невдовзі – 5 листопада.

Як розповідала раніше «Судово-юридична газета», у США апеляційний суд зняв екстрену заборону на ставки на президентські вибори. Також раніше було відомо, що Дональд Трамп обходить Камалу Гарріс серед тих, хто достроково проголосує у «хитких» штатах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США вибори Дональд Трамп виборча кампанія Камала Гарріс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді створять ТСК з підготовки засад державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ

Ярослав Юрчишин та Марія Мезенцева вказують, що розвал РФ «несе значні ризики для української, європейської та світової безпеки, через що союзники України запобігатимуть цьому процесу, створюючи для України ризики продовження і повторення війни», тому «українська політика щодо РФ має бути розроблена лише у тісній взаємодії з національними рухами автохтонних колонізованих народів РФ».

Ірина Мудра: «Незабаром відбудеться презентація проєкту Стратегії розвитку системи правосуддя до 2029 року», інтерв’ю – частина перша

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра в ексклюзивному інтерв’ю Судово-юридичній газеті розповіла про підготовлену Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на період до 2029 року.

Кабмін пропонує прийняти зміни до закону про судовий збір на виконання рішення КСУ

Законопроект встановлює, що судовий збір не справляється за подання апеляційної та касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дію або бездіяльність виконавця під час виконання судового рішення.

Тестування на когнітивні здібності для кандидатів в апеляційні суди розпочнеться 4 листопада

Першими 4-6 листопада тести на визначення рівня IQ будуть складати кандидати на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації.

Комітет підтримав створення нового міністерства демографії та діаспори – Микола Княжицький

Комітет, який очолює Микита Потураєв, підтримав створення в Україні міністерства демографії та діаспори – раніше співавтор проекту Микола Княжицький запропонував передбачити під нове міністерство кошти у бюджеті.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області