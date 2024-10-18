Когда в Украине станет теплее — прогноз погоды

В ближайшие несколько дней в Украине еще удержится холодная осенняя погода.

В Украине в ближайшие дни сохранится холодная осенняя погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Пока дружно мерзнем, но грядущее потепление пусть вас немного согреет", - сказала она.

По ее данным, погода в Украине улучшится с началом новой недели.

"С 21 октября, с ближайшего понедельника, в большинстве областей Украины ожидается отличная октябрьская погода", - рассказала Диденко.

По данным Натальи Диденко, будет сухо, солнечно, а днем ​​температурой воздуха будет повышаться до более приятных +13...+17 градусов.

Синоптик Виталий Постригань тоже прогнозирует потепление.

"Наблюдательные люди замечали, что с середины октября исчезают кучевые облака - яркие представители летней погоды. А это значит, что атмосфера настраивается на холодный, наиболее сложный в погодном отношении период года", - пояснил он.

Холодная погода в Украине продлится недолго, потому что к нам идет теплый воздух из Западной Европы, отметил специалист.

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