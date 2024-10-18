Практика судів
  1. В Україні

Коли в Україні потеплішає — прогноз погоди

17:57, 18 жовтня 2024
Найближчі кілька днів в Україні ще втримається холодна осіння погода.
Коли в Україні потеплішає — прогноз погоди
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні найближчими днями збережеться прохолодна осіння погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Поки що дружно мерзнемо, але прийдешнє потепління хай вас трохи зігріє", - заявила вона. 

За її даними, погода в Україні покращиться з початком нового тижня.

"Із 21-го жовтня, із найближчого понеділка, в більшості областей України очікується чудова жовтнева погода", - розповіла Діденко. 

За даними Наталки Діденко буде сухо, сонячно, а вдень температурою повітря підвищуватиметься до більш приємних +13...+17 градусів.

Синоптик Віталій Постригань теж прогнозує потепління.

"Спостережливі люди помічали, що із середини жовтня, зникають купчасті хмари - яскраві представники літньої погоди. А це значить, що атмосфера налаштовується на холодний, найбільш складний у погодному відношенні період року", - пояснив він.

Холодна погода в Україні триватиме недовго, бо до нас йде тепле повітря з Західної Європи, зазначив фахівець.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації завершено – результати за 18 жовтня

703 кандидати успішно склали іспит, 62 – не набрали прохідний бал, а 55 не з’явилися.

У парламенті зареєстрували законопроект щодо розширення підстав на звільнення з військової служби та надання відстрочки під час мобілізації

Народні депутати пропонують розширити підстави для звільнення з військової служби.

Податкова служба пропонує розширити обсяг даних, які містять банківську таємницю, і які банки будуть зобов’язані надавати на запит податкової

Державна податкова служба розробила законопроект щодо отримання інформації про клієнтів банків, які не є суб’єктами відповідних податкових перевірок.

Верховний Суд поставив крапку у питанні, чи відбулася декриміналізація дрібних крадіжок

З часу набуття 9 серпня чинності законом 3886-IX кримінальна відповідальність за статтями 185, 190, 191 КК може настати, лише якщо розмір викраденого перевищує 2 НМ, внаслідок чого частина діянь, які на час їх вчинення передбачали кримінальну відповідальність, після цього охоплюється диспозицією статті 51 КУпАП – позиція Верховного Суду.

Ірина Мудра: «Одним із стратегічних питань є створення Вищого суду з публічно-правових спорів», інтерв’ю – частина друга

Серед короткострокових заходів у проєкті Стратегії ми розглядаємо створення Вищого суду з публічно-правових спорів, а середньострокових – проведення конкурсу на зайняття посад суддів Київського міського окружного адміністративного суду – заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності