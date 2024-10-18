Коли в Україні потеплішає — прогноз погоди

Найближчі кілька днів в Україні ще втримається холодна осіння погода.

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В Україні найближчими днями збережеться прохолодна осіння погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Поки що дружно мерзнемо, але прийдешнє потепління хай вас трохи зігріє", - заявила вона.

За її даними, погода в Україні покращиться з початком нового тижня.

"Із 21-го жовтня, із найближчого понеділка, в більшості областей України очікується чудова жовтнева погода", - розповіла Діденко.

За даними Наталки Діденко буде сухо, сонячно, а вдень температурою повітря підвищуватиметься до більш приємних +13...+17 градусів.

Синоптик Віталій Постригань теж прогнозує потепління.

"Спостережливі люди помічали, що із середини жовтня, зникають купчасті хмари - яскраві представники літньої погоди. А це значить, що атмосфера налаштовується на холодний, найбільш складний у погодному відношенні період року", - пояснив він.

Холодна погода в Україні триватиме недовго, бо до нас йде тепле повітря з Західної Європи, зазначив фахівець.

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