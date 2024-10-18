У Києві затримали учасника «сходки» кримінальних авторитетів, які переправляли ухилянтів за кордон

24-річного киянина підозрюють в участі у «сходках» з кримінальними авторитетами.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 24-річному чоловіку за участь у злочинних зібраннях (ч. 1 ст. 255-2 КК України). Згідно з матеріалами слідства, він брав участь у «сходках» з п’ятьма кримінальними авторитетами, які займались незаконним переправленням військовозобов'язаних через державний кордон України. Про це повідомили у прокуратурі.

Зловмисники організовували підробку документів, таких як посвідчення військовозобов’язаних, довідки військово-лікарських комісій та інші документи, що звільняли від військової служби. Вони встигли допомогти щонайменше 42 «клієнтам» втекти з країни протягом червня 2022 — вересня 2023 років.

Правоохоронці задокументували три злочинні зібрання на території Києва. Підозрюваного взято під варту, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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