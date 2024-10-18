В Киеве задержали участника «сходки» криминальных авторитетов, которые переправляли уклонистов за границу

24-летнего киевлянина подозревают в участии в «сходках» с криминальными авторитетами.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 24-летнему мужчине за участие в преступных собраниях (ч. 1 ст. 255-2 УК Украины). Согласно материалам следствия, он участвовал в «сходках» с пятью криминальными авторитетами, которые занимались незаконной переправкой военнообязанных через государственную границу Украины. Об этом сообщили в прокуратуре.

Злоумышленники организовывали подделку документов, таких как удостоверение военнообязанных, справки военно-врачебных комиссий и другие документы, освобождающие от военной службы. Они успели помочь по меньшей мере 42 «клиентам» сбежать из страны в течение июня 2022 - сентября 2023 годов.

Правоохранители задокументировали три преступных собрания на территории Киева. Подозреваемый взят под стражу, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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