Общественный совет добропорядочности в Брюсселе пожаловался на Верховный Суд

В ОСД сообщили, что Верховный Суд является «проблемой», которую необходимо «решить».

Фото: ВККС

В Общественном совете добропорядочности сообщили, что 16-17 октября во время посещения Брюсселя и встреч с чиновниками Еврокомиссии и депутатами Европарламента представители общественности, среди прочего, пожаловались на украинский Верховный Суд.

Как сообщила в Facebook координатор ОСД Вероника Крейденкова, она лично рассказала европейским партнерам Украины, что в настоящее время Верховный Суд является «проблемой», которая может «умножить на ноль» все достижения Украины в сфере судебной реформы.

«Из привычного, но не очень приятного: «Верховный Суд» я повторяла в эти дни чаще своего имени. Поскольку это проблема и если ее не решить, то все хорошее описанное выше умножится на ноль», - сообщила координатор ОСД.

Также, как отметила Вероника Крейденкова, представители общественности рассказали европейцам об эффективной и успешной работе иностранных экспертов в составе таких органов как Этический совет, Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС, Совещательная группа экспертов.

Отметим, что критические высказывания представителей ОСД в адрес Верховного Суда стали регулярными после известного решения Большой Палаты Верховного Суда по делу № 9901/198/20 от 13 июня 2024 года относительно процедуры квалификационного оценивания судей и возможности проведения оценивания судей исключительно коллегией ВККС, без рассмотрения заключения ОСД в пленарном составе Комиссии.

Автор: Вячеслав Хрипун

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