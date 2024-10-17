Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие — Зеленский

Владимир Зеленский опроверг заявления о том, что Украина готовится к созданию ядерного оружия.

Украинская сторона никогда не говорила о готовящемся создании ядерного оружия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Президент напомнил, что в рамках Будапештского меморандума Украина должна была получить гарантии безопасности от "высокоуважаемых стран" после того, как она отдала свой ядерный арсенал.

"Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила вместо обещанных гарантий безопасности. Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО", — добавил Зеленский и еще раз подчеркнул, что Украина не строит ядерное оружие.

Генсек НАТО Марк Рютте кратко прокомментировал это, повторив: "Украина будет у НАТО. А до этого мы сделаем все, чтобы у Украины было все, что нужно".

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что в общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО, упомянув при этом отказ Киева от ядерного оружия.

Зеленский объяснил, в чем состоит суть неядерного сдерживания рф.

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